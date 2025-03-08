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斥資百萬推XR實境體驗 金門貢糖業者讓親子玩轉貢糖製作

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門中正國小的學童到聖祖公司體驗虛擬實境（XR）技術與貢糖手作DIY，直呼很有趣。記者蔡家蓁／攝影
金門中正國小的學童到聖祖公司體驗虛擬實境（XR）技術與貢糖手作DIY，直呼很有趣。記者蔡家蓁／攝影

金門知名的聖祖食品為轉型並推廣金門特產貢糖，斥資百萬結合創新的虛擬實境（XR）技術與手作DIY，開創了一種全新的體驗式行銷模式，這兩天邀請金門中正國小的學童進行搶先體驗，學生們都表示「好好玩」，並對這項新奇的體驗留下深刻印象。

聖祖公司表示，這項體驗將於下月起開放遊客預約，讓遊客不僅能夠透過虛擬實境了解貢糖的製作過程，還能親自動手體驗，藉此提升消費者對貢糖的認識與興趣。

隨著消費型態的改變，單純的購物體驗已無法完全吸引現代消費者的注意，聖祖食品副總經理葉杭表示，為了迎合市場需求，公司投入百萬資金，購置多台AR實境設備，將貢糖的製作過程轉化為虛擬實境體驗，讓遊客能夠在虛擬世界中了解每個製作細節，這一創新舉措不僅改變了傳統的購物體驗，也為遊客提供了一種全新的學習和娛樂方式。

聖祖公司在新體驗推出前，邀請了金門中正國小五年級的學生們前來體驗，孩子們在親手製作貢糖的過程中樂在其中，並且透過虛擬實境了解貢糖的製作每一個步驟。不少學生都表示，雖然他們平時也有吃過貢糖，但這次親自參與製作的經歷，讓他們更深入了解整個製作過程，是很難得的經驗，尤其看到手作貢糖被壓模成型的那一刻讓他們很有成就感。

據了解，這項互動體驗計畫早在2年前就已經開始設計，聖祖食品目前是金門首家推出虛擬實境服務的貢糖品牌。隨著疫情後旅遊模式的改變，越來越多的遊客開始追求更具深度和特色的旅行體驗，而不僅滿足於傳統的觀光方式。葉杭表示，聖祖食品將繼續加強此類體驗式行銷，讓遊客能夠在親身體驗貢糖製作的過程中，更好地理解金門獨特的文化內涵，並提升對聖祖貢糖品牌的認同感。

聖祖公司表示，從4月開始，這項全新的虛擬實境體驗將正式對外開放預約，每位體驗者收費450元，體驗費用可折抵店內100元消費，期望吸引更多遊客來到金門，體驗並購買這款具有濃厚在地特色的傳統美食貢糖。

金門中正國小的學童搶先到聖祖公司體驗虛擬實境（XR）技術與貢糖手作DIY。記者蔡家蓁／攝影
金門中正國小的學童搶先到聖祖公司體驗虛擬實境（XR）技術與貢糖手作DIY。記者蔡家蓁／攝影
金門中正國小的學童搶先體驗虛擬實境（XR）技術與手作DIY貢糖，學生們都表示「好好玩」。記者蔡家蓁／攝影
金門中正國小的學童搶先體驗虛擬實境（XR）技術與手作DIY貢糖，學生們都表示「好好玩」。記者蔡家蓁／攝影
金門中正國小的學童到聖祖公司體驗虛擬實境（XR）技術與貢糖手作DIY，並開心拿著貢糖成品合影。記者蔡家蓁／攝影
金門中正國小的學童到聖祖公司體驗虛擬實境（XR）技術與貢糖手作DIY，並開心拿著貢糖成品合影。記者蔡家蓁／攝影
金門中正國小的學童到聖祖公司搶先體驗虛擬實境（XR）技術與手作DIY貢糖，都表示「好好玩」。記者蔡家蓁／攝影
金門中正國小的學童到聖祖公司搶先體驗虛擬實境（XR）技術與手作DIY貢糖，都表示「好好玩」。記者蔡家蓁／攝影
聖祖食品為了轉型並推廣金門貢糖，斥資百萬結合創新的虛擬實境（XR）技術與手作DIY，開創了一種全新的體驗式行銷模式，這兩天邀請金門中正國小的學童進行搶先體驗。記者蔡家蓁／攝影
聖祖食品為了轉型並推廣金門貢糖，斥資百萬結合創新的虛擬實境（XR）技術與手作DIY，開創了一種全新的體驗式行銷模式，這兩天邀請金門中正國小的學童進行搶先體驗。記者蔡家蓁／攝影

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