快訊

被關52天終於能回家！南韓檢方不抗告 尹錫悅親自走出拘留所

致命傷曝光！雲云董座揮刀砍死技術長 下周將解剖釐清死因

笑不出來了？美「迷惑系」網紅南韓鬧事踢鐵板 被控多項罪名恐關10年

金門婦女節表揚 陳福海稱讚陳玉珍模範婦女

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（左五）與夫人許梨羨（左四）也頒獎表揚模範婆媳，並與他們合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左五）與夫人許梨羨（左四）也頒獎表揚模範婆媳，並與他們合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉辦「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，表彰女性的貢獻，現場溫馨熱鬧，縣長陳福海也偕夫人許梨羨出席，並向妻子獻花，感性表示：「如果沒有她，我所有的願望跟想法其實都很難實現。」他也特別讚揚立委陳玉珍，稱其為「模範婦女」，感謝她為金門爭取預算，促成地方建設，兩人的互動，頗受關注。

這場表揚活動由縣政府主辦，縣長陳福海、立委陳玉珍、議員周子傑、議員董森堡、縣府秘書長呂清福及各鄉鎮長均到場祝賀，共同向得獎者致意恭喜。

陳福海致詞時表示，婦女不僅是家庭支柱，更是推動社會發展的重要力量，在職場、社區及公共服務領域皆有卓越表現。他強調，縣府將持續推動友善婦女政策，提升女性在職場與家庭的保障，並鼓勵性別平等。

陳福海也稱讚到場的陳玉珍是「模範婦女」，一路走來，為金門努力奔走，在立法院為金門爭取預算，金門才有辦法做更多建設。

此外，陳福海也感謝妻子許梨羨的支持，表示「如果沒有她，我所有的願望跟想法其實都很難實現。」他在現場獻花，並在眾人起鬨下親吻妻子臉頰，場面溫馨，贏得熱烈掌聲。

對於陳福海的高度評價，陳玉珍則幽默回應，笑稱「害我以為今天來的是『陳玉珍表揚大會』。」她也感性表示，金門之所以能穩定發展、持續前進，正是因為有許多任勞任怨的婦女在各自崗位上默默付出，她對此深表感謝。

議員周子傑在活動上大方分享自己的「幸福婚姻哲學」，幽默表示「因為沒有我老婆彩虹，就沒有今天的我。」他更妙語如珠地說「把老婆當皇后，你才是皇帝。」他分享家中分工原則，「我處理大事，老婆處理小事；但我的習慣是大事化小，所以基本上不管事，都是老婆處理。」現場笑聲不斷。

周子傑也強調，夫妻相處之道就是「忍讓」，並提醒在場的夫妻與婆媳，「如果跟老婆吵架，贏了當下，卻輸了明天與未來，不如忍一下子，快樂一輩子。」

議員董森堡則補充，許多人說「婦女撐起半邊天」，但他認為「不只是半邊天，應該說是一片天」，因為無論是家庭或社會，女性都發揮舉足輕重的影響力。

除了表揚活動，現場也安排多項精彩表演，其中由棠風舞蹈團小朋友帶來開場舞蹈，炒熱氣氛。此外，信義新村社區發展協會特別安排「防暴暖身操」，響應反家暴與性別暴力議題，提醒社會大眾關注家庭暴力預防工作，這項安排也顯示社區力量在維護家庭和諧方面的努力。

金門縣政府今天舉辦「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，縣長陳福海也偕夫人許梨羨出席，並向妻子獻花獻吻。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，縣長陳福海也偕夫人許梨羨出席，並向妻子獻花獻吻。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海與夫人許梨羨也頒發獎金給負責開場表揚的棠風舞蹈團小朋友。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海與夫人許梨羨也頒發獎金給負責開場表揚的棠風舞蹈團小朋友。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員周子傑也向妻子蔡彩虹獻花，並發表愛妻宣言「沒有我老婆，就沒有今天的我」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員周子傑也向妻子蔡彩虹獻花，並發表愛妻宣言「沒有我老婆，就沒有今天的我」。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍感性表示，金門之所以能穩定發展、持續前進，正是因為有許多任勞任怨的婦女在各自崗位上默默付出，她對此深表感謝。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍感性表示，金門之所以能穩定發展、持續前進，正是因為有許多任勞任怨的婦女在各自崗位上默默付出，她對此深表感謝。記者蔡家蓁／攝影
除了表揚活動，現場也安排多項精彩表演，由棠風舞蹈團小朋友帶來開場舞蹈，炒熱氣氛。記者蔡家蓁／攝影
除了表揚活動，現場也安排多項精彩表演，由棠風舞蹈團小朋友帶來開場舞蹈，炒熱氣氛。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左七）與夫人許梨羨（左六）也頒獎表揚模範婦女，並與他們及家人合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左七）與夫人許梨羨（左六）也頒獎表揚模範婦女，並與他們及家人合影。記者蔡家蓁／攝影

老婆 金門 陳福海

延伸閱讀

金門表揚模範婦女 陳福海：推動社會發展動力

被批疑美 陳玉珍嗆吳思瑤：你是美國代言人嗎

金門縣長陳福海證件趕辦不及無法赴陸 縣府低調暫不回應

金門千人進香團明啟程 縣長陳福海睽違2年再度率團赴陸

相關新聞

金門婦女節表揚 陳福海稱讚陳玉珍模範婦女

金門縣政府今天舉辦「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，表彰女性的貢獻，現場溫馨熱鬧，縣長陳福海也偕夫人許梨羨出席，並向妻子獻...

屏縣路口號誌優化後紅綠燈有6個燈號讓人霧剎剎 交通隊解釋用意

屏東縣近期針對縣內易肇事路口，進行標誌、標線及號誌優化，導入左轉偏心車道與多時相號誌系統，不過有的紅綠燈竟有6個燈，讓民...

台積電擴充2奈米廠釋職缺 高雄人：終於不用北漂

台積電5座二奈米先進製程廠房落腳高雄，高市府勞工局和台積電、下游供應鏈廠商今天在楠梓舉辦半導體聯合徵才活動，開出1200...

「浯愛砌陶」展出122件童趣陶藝 學生當導覽員分享創意

金城鎮賢庵國小與垵湖分校長期推動陶藝特色教學，並辦理教育優先區陶藝學習課程，此次兩校學生參與金門縣陶藝學會今天上午在文化...

邱議瑩高雄婦女節活動嘆「從政30年不易」 盼做下位女市長

高雄市政府今日舉辦婦女節活動「前SHE今生．女力綻現」，多名女性政治家參與，從政將滿30年的立委邱議瑩說女性從政不容易，...

高雄輕軌停9分鐘…駕駛睡著

高雄1輛輕軌列車4日上午9時許停靠C13駁二蓬萊站，乘客上車後發現列車停止不動9分鐘，驚覺原來駕駛員睡著了！高捷緊急派人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。