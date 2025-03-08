金門婦女節表揚 陳福海稱讚陳玉珍模範婦女

金門縣政府今天舉辦「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，表彰女性的貢獻，現場溫馨熱鬧，縣長陳福海也偕夫人許梨羨出席，並向妻子獻花，感性表示：「如果沒有她，我所有的願望跟想法其實都很難實現。」他也特別讚揚立委陳玉珍，稱其為「模範婦女」，感謝她為金門爭取預算，促成地方建設，兩人的互動，頗受關注。

這場表揚活動由縣政府主辦，縣長陳福海、立委陳玉珍、議員周子傑、議員董森堡、縣府秘書長呂清福及各鄉鎮長均到場祝賀，共同向得獎者致意恭喜。

陳福海致詞時表示，婦女不僅是家庭支柱，更是推動社會發展的重要力量，在職場、社區及公共服務領域皆有卓越表現。他強調，縣府將持續推動友善婦女政策，提升女性在職場與家庭的保障，並鼓勵性別平等。

陳福海也稱讚到場的陳玉珍是「模範婦女」，一路走來，為金門努力奔走，在立法院為金門爭取預算，金門才有辦法做更多建設。

此外，陳福海也感謝妻子許梨羨的支持，表示「如果沒有她，我所有的願望跟想法其實都很難實現。」他在現場獻花，並在眾人起鬨下親吻妻子臉頰，場面溫馨，贏得熱烈掌聲。

對於陳福海的高度評價，陳玉珍則幽默回應，笑稱「害我以為今天來的是『陳玉珍表揚大會』。」她也感性表示，金門之所以能穩定發展、持續前進，正是因為有許多任勞任怨的婦女在各自崗位上默默付出，她對此深表感謝。

議員周子傑在活動上大方分享自己的「幸福婚姻哲學」，幽默表示「因為沒有我老婆彩虹，就沒有今天的我。」他更妙語如珠地說「把老婆當皇后，你才是皇帝。」他分享家中分工原則，「我處理大事，老婆處理小事；但我的習慣是大事化小，所以基本上不管事，都是老婆處理。」現場笑聲不斷。

周子傑也強調，夫妻相處之道就是「忍讓」，並提醒在場的夫妻與婆媳，「如果跟老婆吵架，贏了當下，卻輸了明天與未來，不如忍一下子，快樂一輩子。」

議員董森堡則補充，許多人說「婦女撐起半邊天」，但他認為「不只是半邊天，應該說是一片天」，因為無論是家庭或社會，女性都發揮舉足輕重的影響力。