屏縣路口號誌優化後紅綠燈有6個燈號讓人霧剎剎 交通隊解釋用意

屏東縣近期針對縣內易肇事路口，進行標誌、標線及號誌優化，導入左轉偏心車道與多時相號誌系統，不過有的紅綠燈竟有6個燈，讓民眾看得霧剎剎，質疑太過複雜。縣警局交通隊解釋，現改進的號誌其他縣市也有採用，主要是為了提升交通安全。

縣警局依據交通數據分析，縣內部分路口因車流量大且人車混雜，曾發生多起交通事故，經專業交通單位研判事故肇因後，進行標誌、標線、號誌調整與優化措施，包括導入早開遲閉時相、增設左轉保護時相與左轉偏心車道，以及行人專用時相優化等。

其中「早開遲閉時相」是針對車流量較大的道路，優化號誌運作順序，採取左轉、直行、右轉綠箭頭，隨後轉換為圓綠燈，最後再回到左轉、直行、右轉綠箭頭，此期間對向車道皆顯示圓紅燈，確保左轉車輛順暢通行，降低與對向車輛的衝突風險。

不過有的路口紅綠燈竟有6個燈，讓民眾看得霧剎剎，還有民眾質疑，有的時相左轉、直行、右轉3個綠箭頭同時亮，這樣與圓綠燈有什麼區別？根本多此一舉。對此交通隊解釋，綠箭頭代表有優先通行權，與圓綠燈仍有差別。

若左轉、直行、右轉3個綠箭頭同時亮，代表3個方向都有優先通行權，而對向車道一定是紅燈；若是圓綠燈，對向車道可能是綠燈，此時左轉車輛必須禮讓對向直行車先行。若綠燈全部採用3個綠箭頭時相，可能造成路口的紅燈時間拉長，造成堵塞，反而沒有效率。

交通隊表示，依資料統計，車禍發生率最高的是左轉汽車與直行機車的車禍，若有綠箭頭有優先通行權，就較不易發生事故。另外若綠箭頭指示，機車是否能直接左轉，交通隊說，路口若有藍色的機車兩段式左轉標誌，仍要兩段式左轉。

交通隊表示，現很多縣市已經採用相同的號誌時相，也有經過交通單位或專家決議，目的是為了降低車輛衝突風險，確保行車與行人安全。剛推出時可以與之前不同，民眾較不習慣，警方會先派員在路口指揮，讓民眾習慣。