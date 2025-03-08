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台積電高雄建廠 陳其邁：均按計畫進行

中央社／ 高雄8日電

高雄市長陳其邁今天表示，台積電在高雄建廠進度均按照計畫進行，沒有任何改變，包括P1廠今年營運，P2廠預計明年初，P3廠正在興建，而P4、P5廠也即將動工。

陳其邁今天出席高雄半導體產業聯合徵才活動，並接受媒體聯訪。針對台積電要在台灣再建11條生產線，陳其邁表示，這應由台積電說明，但強調現在台積電在高雄5個廠的建廠進度計畫，沒有任何改變。若以一個廠約需要1200名到1300名人數估算，台積電就有超過6000名員工。

今天包括台積電等共18家半導體產業廠商舉行聯合徵才活動，共有1200個職缺。陳其邁說，18家廠商都已經陸續進駐，提供高雄很多優質工作機會，歡迎年輕朋友利用機會，找到適合自己專才及興趣的工作。

陳其邁並表示，台積電P1、P2廠很多員工原本就住在高雄，員工能在家鄉就業都很開心。市府也希望持續擴大高雄半導體生態系，並與台南、嘉義及屏東串連成全球最具韌性及價值的半導體產業聚落。

徵才活動今天在楠梓區聖雲宮活動中心舉辦，陳其邁偕台積電副總經理陳培宏、台灣應用材料台灣區總裁余定陸等人到場為求職者及廠商加油打氣。

高雄市勞工局並預告，為協助求職者與企業徵才媒合，下一場大型現場徵才活動訂於3月22日下午1時30分至4時30分在高雄展覽館南館舉辦，參與廠商有鴻海、台灣三井等26家，提供逾800個工作機會。

半導體 台積電 陳其邁

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