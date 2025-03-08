台積電擴充2奈米廠釋職缺 高雄人：終於不用北漂

台積電5座二奈米先進製程廠房落腳高雄，高市府勞工局和台積電、下游供應鏈廠商今天在楠梓舉辦半導體聯合徵才活動，開出1200個職缺，主要招聘工程師、管理師等，起薪平均落在4萬至6萬元，除吸引職場新鮮人求職，也有不少外籍專業人士或轉職換跑道的人投遞履歷。

台積電廠房所在地是高雄煉油廠舊址，位在楠梓後勁，高雄市長陳其邁說到，後勁過去是反五輕的民主聖地，經過時代演變及臺灣產業轉型，成為未來全球生產最先進半導體製程的地方，提供優質就業機會，今天台積電和供應商大舉徵才，顯得別具意義。

陳其邁說，台積電設廠代表著台灣速度，更是高雄速度，能夠快速落地、立即生產，市府也會持續與台南、嘉義、屏東擴大半導體生態系，打造成為全球最具韌性及價值半導體產業聚落。

今天共計18家半導體國際大廠，總計1200個職缺，台積電副總陳培宏說到，過去幾年順利在高雄建立第一座晶圓廠，預計明年量產最先端的晶片，讓世界看到台灣，讓高雄在世界占有一席之地，而台積電也將秉持綠色製造，節能、節水、減碳、減廢，讓土地永續經營，也讓高雄子弟增加就業，促進地方經濟興隆。

台灣應用材料台灣區總裁余定陸說，很高興參加了台積電的艦隊航向世界、航向未來，同時陳其邁市府也構建了一個非常好的平台，船艦將載領台灣圓一個世界的夢。

中正大學電機系剛畢業陳冠勳想找設備工程師職缺，他說，起薪大概4、5萬，通常第1年的年薪約80萬，但分紅和年終逐年調高，通常第2年或第3年就破百萬。

陳冠勳說，台積電是工程師心中的夢幻企業，福利好、分紅多，缺點就是工時長，靠賣肝工作，撐不過去選擇離職也不在少數。正修科大電子工程系吳承明說，高雄工作很少有機會破百萬，台積電能到高雄設廠，對理工科又是高雄人來說很有幫助，終於不用北漂。

中山大學生科系所杜姓求職者現任職於生技公司，專長是數據分析，看中台積電福利分紅豐厚，以及未來性和升遷潛力，這次也投遞履歷，他說自己參加過多場就業博覽會，這次半導體徵才，想看看自己的專業有無適合的職缺。