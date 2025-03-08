因應台積電擴廠需要 高市啟動都計變更公展

高雄市都發局今天表示，市府配合楠梓區半導體擴廠需要及活化舊校地，辦理原高雄煉油廠及原國際商工部分土地都市計畫變更案已公開展覽，將於18日召開說明會。

台積電公司於楠梓產業園區啟動第1至3期建廠，並計畫第3期廠房東側辦理擴建P4、P5廠。因應擴廠需要，高市府辦理原中油高雄煉油廠土地都市計畫變更案。

都發局表示，考量高雄煉油廠既有道路及未來全期園區計畫道路與公共設施之銜接、滯洪需求，將配置廠房生產區、廠區道路、停車場、緩衝綠帶及滯洪池等設施，變更面積約42.89公頃。

此外，市府也推動大眾運輸導向型發展（TOD）活化舊校地，規劃高雄環狀輕軌C34站原屬高雄市私立國際高級商工職業學校南側校地為捷運開發區，將變更面積約1.49公頃。

都發局表示，國際商工校地於民國111年停辦後已無使用需求，高雄環狀輕軌C34站緊鄰凱旋醫院、民生醫院、三多及福德路周邊零售店鋪商街，區位條件佳、具發展潛力。

都發局今天新聞稿指出，2案皆已公開展覽，並訂於3月18日分別在楠梓及苓雅區公所召開說明會。民眾對於變更方案及內容如有意見，可在公開展覽期間以書面提出。