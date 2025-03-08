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屏東7旬婦展女力 為植物人兒扛家計帶大2孫

中央社／ 屏東縣8日電

屏東7旬力姓婦人，因兒子6年前車禍成植物人，獨扛家計並照顧2名孫子上國中，仍堅強鼓勵自己「女力萬歲」；創世屏東院今天籍婦女節提倡性別平權、兼顧「麵包和玫瑰」。

創世基金會屏東院指出，力媽媽的兒子「阿弘」現年40歲，2019年出車禍後成植物人，力媽媽經營檳榔攤，不僅得靠微薄收入支撐龐大醫藥費及生活開銷，還要照顧阿弘就讀國小的2個孩子，經濟相當困頓。

堅強的力媽媽表示：「我不能哭，哭了就沒有意志力，我姓力，我用『女力萬歲』來鼓舞自己，給自己能量撐起這個家」。

創世屏東院人員告訴中央社記者，阿弘車禍同年經轉介到創世，住院費從1個月超過新台幣3萬元，降至約3000元。力媽媽終於可以喘口氣，也能安心教養孫子。放假時祖孫3人會到院探視，分享生活趣事，一家人很團結。而現為國中生的2名孫子，還將為力媽媽慶生的照片印成T恤，配上「女力萬歲」4字，去年一家4口穿上拍攝全家福照。

創世屏東院新聞稿表示，2025年台灣進入超高齡社會，照顧議題備受政府與大眾關注，創世發起「永續總動員」，秉持「維護人道 尊重生命」精神，爭取與維護弱勢人權。

根據服務統計，植物人照顧者以女性為主，占比高達65%，往往因24小時不間斷照顧，造成生活品質受限、無法工作或改以兼職方式維持經濟收入，長久下來導致家庭與經濟走向潰堤，成為長照犧牲者。

今天國際婦女節，創世屏東院表示，藉此提倡性別平權，如過去美國婦女工會喊出「麵包和玫瑰」口號；麵包象徵經濟保障，玫瑰象徵有尊嚴的生活品質。創世接手照顧植物人，助照顧者生活回歸正軌，也讓女性照顧者得以重回職場、提升生活品質。

創世屏東院提及，創世全台共有17所安養院，歷年安養2891名植物人，免費到宅服務1萬5044名植物人及重度臥床老人，減輕近1萬8000多個家庭負擔；目前正募款籌建花蓮新院及嘉義擴院，期望台灣各縣市皆有植物人安養院。

屏東 植物人

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