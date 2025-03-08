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高榮營運聯醫週年成果展現 添銀髮健身新據點

中央社／ 高雄8日電

高雄市立聯合醫院由高雄榮民總醫院營運管理，今天展現營運成果並啟用聯合醫院院區內的銀髮健身俱樂部，提供專業、多元的運動空間與課程，讓長者享受健康退休生活。

高雄市立聯合醫院在高雄榮民總醫院營運管理屆滿1週年之際，今天舉辦「高榮營運管理聯醫週年暨銀髮健身俱樂部開幕慶」活動，展示2院醫療合作亮點特色，同時剪綵啟用聯合醫院院區內的銀髮健身俱樂部。

活動展出智能行動醫療車、外骨骼復健機器人及衛教互動遊戲，並邀集有機小農擺設健康市集，除了讓民眾更了解營運管理後聯合醫院的新氣象，也結合社區服務特色，展現專業和親和力。

高雄榮總院長陳金順指出，這1年來高榮投入新台幣3億元進行軟硬體設施升級，支援55名醫師進駐，並導入醫學中心級醫療資訊系統，大幅提升醫療服務品質與行政效率。聯合醫院並於民國113年度通過區域醫院評鑑及中度級緊急醫療分級評定。

高雄市立聯合醫院院長馬光遠表示，因應高齡化社會需求，聯合醫院在衛生局與高榮高齡醫學中心共同支持與輔導下，持續拓展長照C據點、失智據點業務外，更於今年獲得補助成立銀髮健身俱樂部，提供長者專業、多元的運動空間與課程。

馬光遠並指出，目前規劃中的第二醫療大樓，更以提供準醫學中心等級服務為目標，致力為市民打造更完善的醫療照護環境，秉持「高榮聯醫，共創卓越」的精神，持續提升醫療品質與服務。

健身 醫學中心 高雄市

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