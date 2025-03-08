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金門表揚模範婦女 陳福海：推動社會發展動力

中央社／ 金門縣8日電

金門縣府今天表揚模範婦女，縣長陳福海表示，女性的奉獻和辛勞都是推動社會向前發展的動力，並表示立委陳玉珍也是模範婦女，感謝她為金門爭取更多預算，才能有更多建設。

金門縣政府今天舉行民國114年度「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，陳福海、國民黨籍立委陳玉珍、議員周子傑、無黨籍議員董森堡等出席祝賀。

陳福海表示，無論是家庭、職場或公共服務領域，女性的奉獻和辛勞都是推動社會向前發展的動力；他表示，陳玉珍也是模範婦女，感謝她在立法院為金門爭取更多預算，金門才有辦法做更多建設。

陳福海也感謝妻子許梨羨的陪伴，「如果沒有她，我所有的願望跟想法其實都很難實現」，近來各鄉鎮陸續進行婦女表揚活動，盼能推廣這些模範案例，成為新的典範，縣府也將持續推動友善婦女政策，提升婦女在職場與家庭的保障，並鼓勵性別平等。

金門縣社會處透過新聞稿表示，此次表揚活動不僅是對女性朋友們奉獻的肯定，也是金門縣積極推動婦女權益與家庭發展的象徵，今天活動除安排棠風舞蹈團帶來開場表演，也有信義新村社區發展協會的防暴暖身操，響應反性別暴力議題。

婦女節 金門 陳福海

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