「浯愛砌陶」展出122件童趣陶藝 學生當導覽員分享創意

金城鎮賢庵國小與垵湖分校長期推動陶藝特色教學，並辦理教育優先區陶藝學習課程，此次兩校學生參與金門縣陶藝學會今天上午在文化局舉辦的「浯愛砌陶」展覽，參展學生共48位，展出122件學生陶藝作品，展現學童豐富的創造力與藝術涵養。

開幕典禮於今天上午10點在金門縣文化局舉行，由賢庵國小的二胡社團與垵湖分校烏克麗麗樂團帶來現場精彩演奏，並安排「小小導覽員」，由參展學生親自介紹自己的作品，分享創作靈感、製作歷程與感想，讓觀眾更深入了解每件作品背後的故事，現場吸引了200多位貴賓與民眾到場參觀，相當熱鬧。

長期投入陶藝課程的賢庵國小與垵湖分校學生，利用假日及課後時間，在盧敬恆、蔡承璋、吳真、張芝綾、李蕙萍、王明宗、李維等多位老師、藝術家的指導下，創作出多樣風格的陶藝作品。展品涵蓋生活器皿、童話角色、動漫人物、風獅爺陶盤、花磚設計及傳統文化元素等，每件作品都運用了捏塑、壓模、刻畫、設計圖稿、彩繪、上釉、燒製等技巧，呈現學生們的巧思與藝術風格。

陶藝學會理事長王明宗表示，這次展覽讓學生有機會展現創作成果，提升藝術視野與自信心，並激發更多創意潛能。

賢庵國小校長黃芸芸強調，學校長期推動藝文展演，鼓勵孩子勇於創作與發表，也感謝陶藝學會與多位老師的指導，使學生能夠藉由陶藝表達對世界的觀察與想像。