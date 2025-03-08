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澎湖「女力閃耀」慶婦女節 陳光復：強化正能量

中央社／ 澎湖縣8日電

今天是婦女節澎湖縣舉辦「動力女神，女力閃耀」活動，縣長陳光復肯定婦女為家庭與社會的付出，並宣示全力提升弱勢婦女權益與福利，強化正能量，讓婦女快樂生活在幸福菊島。

澎湖縣政府社會處為慶祝婦女節，今天在文化局演藝廳前廣場，舉辦「動力女神，女力閃耀」闖關暨福利宣導活動，現場有婦女相關議題與美食和運動闖關攤位。

由陳光復、社會處長周柏雅、民進黨立委楊曜助理段湘玲與議員呂黃春金、蘇育德、黨部主委顏家庚、無黨籍議員蘇陳綉色、莊光大與及警察局長林温柔等人共同宣示提升婦女權益。

陳光復表示，縣府感念婦女為家庭及社會的付出，活動盼強化正面生活能量，讓婦女好好愛自己，未來更加提升婦女各項權益及福利，快樂生活在幸福菊島。

婦女節 澎湖縣 陳光復

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