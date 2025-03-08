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邱議瑩高雄婦女節活動嘆「從政30年不易」 盼做下位女市長

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
邱議瑩說女性從政不容易，像是立委黃捷年紀小，受到的攻擊卻很多，她看見高雄女性在各行業的傑出表現，喊話「如果有機會，我希望成為下一任高雄女性市長」。記者宋原彰／攝影
邱議瑩說女性從政不容易，像是立委黃捷年紀小，受到的攻擊卻很多，她看見高雄女性在各行業的傑出表現，喊話「如果有機會，我希望成為下一任高雄女性市長」。記者宋原彰／攝影

高雄市政府今日舉辦婦女節活動「前SHE今生．女力綻現」，多名女性政治家參與，從政將滿30年的立委邱議瑩說女性從政不容易，像是立委黃捷年紀小，受到的攻擊卻很多，她看見高雄女性在各行業的傑出表現，喊話「如果有機會，我希望成為下一任高雄女性市長」；黃捷則說婦女節應叫做「女王節」，期許每位女王都能發光發熱。

邱議瑩表示，她1996年開始從政，明年就已從政30年，能領到內政部獎牌，「不過我要告訴大家，我是資歷深，不是年紀大」，她說身為女性，能持續在政壇3年就已不容易，更遑論30年，像黃捷同樣身為女性政治家，年紀最小，但至今受到的攻擊打壓卻是最多，因此每位女性從政人員都應該彼此打氣，值得收到大家的掌聲。

邱議瑩說，高雄各行各業、各階層都有女性代表，尤其高雄市38區有13區是女性區長，加上女性市府首長、女性議長、女性議員，「高雄真是了不起的地方，我在這邊也要自我推薦一下，大家都知道我要參選高雄市長，我會努力往前，如果有機會，我希望成為下一任高雄女性市長」。

黃捷表示，感謝每個女性在各領域打破性別藩籬、突破天花板，證明女性也能透過專業獲得肯定，像是邱議瑩、議長康裕成、議員李喬如等，都是能流芳百世的傑出女性，一定會被記錄在高雄歷史，她身為立院女子外交促進會會長，努力促進女力運動，「借議瑩委員所說，今天不是婦女節，是『女王節』，希望每位女王能在每天發光發熱」。

陳其邁表示，感謝議會、婦女團體與婦參委員的協助，與高雄市政府一起推動各項性別平等政策，成果斐然，在「113年行政院辦理直轄市與縣（市）政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫」中不僅榮獲「優等」佳績，更獲得「性別平等創新獎」的肯定；他也答應議長明年婦女節將身穿紅色上衣，持續推動保障女性權益。

社會局表示，市府秉持「無處不性別」理念，推動婦女權益及性別平權，例如在演唱會經濟中，調配大型活動廁間性別比例，為維護婦女人身安全，首創撥打1999可提供性騷擾被害人24小時協助的整合服務，女性創業補助核准率95%，以補助制度扶植女性企業領袖，也首創全國定點計時托育及24小時臨托服務，提供友善婦女就業環境。

邱議瑩說女性從政不容易，像是立委黃捷年紀小，受到的攻擊卻很多，她看見高雄女性在各行業的傑出表現，喊話「如果有機會，我希望成為下一任高雄女性市長」。記者宋原彰／攝影
邱議瑩說女性從政不容易，像是立委黃捷年紀小，受到的攻擊卻很多，她看見高雄女性在各行業的傑出表現，喊話「如果有機會，我希望成為下一任高雄女性市長」。記者宋原彰／攝影
邱議瑩說女性從政不容易，像是立委黃捷年紀小，受到的攻擊卻很多，她看見高雄女性在各行業的傑出表現，喊話「如果有機會，我希望成為下一任高雄女性市長」。記者宋原彰／攝影
邱議瑩說女性從政不容易，像是立委黃捷年紀小，受到的攻擊卻很多，她看見高雄女性在各行業的傑出表現，喊話「如果有機會，我希望成為下一任高雄女性市長」。記者宋原彰／攝影

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