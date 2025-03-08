快訊

台積電加碼投資美國 郭智輝：政府事前不知

北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

屏東高士部落民族植物專書 傳承南排灣文化

中央社／ 屏東縣7日電

林保署屏東分署與高士部落合作，今天在分享會介紹「恆春半島的植物秘境-高士佛」專書；主講人楊智凱分享，出版過程中不僅記錄民族植物應用，也透過工作坊傳承南排灣文化。

林業及自然保育署屏東分署與屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會合作，今天在屏東縣青年旅創基地辦理「探索恆春半島植物秘境寶藏-講座沙龍暨專書分享會」，由屏東科技大學森林系助理教授楊智凱主講，包括屏南社區大學、部落解說員及在地民眾等約50人參與。

林保署屏東分署表示，專書「恆春半島的植物秘境-高士佛」融合高士部落民族文化、歷史文獻、植物學知識等內容，介紹台灣民族植物與其應用，深入了解台灣生物多樣性，不僅是對自然的探索，也是對文化和知識的傳承。

「傳統知識就是部落生活」，楊智凱會中分享，去年台東小米粽中毒案，發生送驗克蘭樹葉遭誤以為血桐插曲；有看書就不會出錯，克蘭樹葉常用來包阿粨或吉拿富，蒸煮完對食物香氣也有加分，而血桐則有耆老用以潔牙。

楊智凱再舉金線蓮為例，早在1938年日本植物學家山田金治就記載，觀察到部落中以金線蓮茶為孩童退燒；說明了傳統科學走在西方科學前，且不用花大錢作驗證、以經驗實證，vuvu（長輩）講的事是書中重要紀錄。

楊智凱說，文化傳承也是此書重要意義。另外，楊智凱指出，書籍主軸為南排灣族人與植物互動關係，包含食用、宗教、清潔、觀賞等用途植物，但研究過程不僅梳理民族植物，也同時梳理恆春半島文化軸線。

恆春半島文化軸線也讓楊智凱思考旅遊形態，他表示，墾丁近年來旅遊人數下滑，若能串連文化景點，重新想像國人旅遊方式，或許能開啟新發展。

林保署屏東分署表示，高士部落位於恆春半島核心地帶，擁有獨特生物多樣性與豐富植物資源，不僅是南北植物交匯、東西植物交流熱點，也是當地人民生產與生活重要依據。高士佛（kuskus）及其周圍低海拔原始森林，保護了70多種稀有植物，成為保護與研究重點。

林保署屏東分署提及，在分署與屏科大支持與輔導下，高士部落自2022年底起已成功調查341種植物，並記錄出18種與高士佛相關的命名植物。這些努力展現了部落對於傳統知識的保存與創新發展，形成了具韌性的社區，並為混農林業與國際接軌開創了先例。

屏東縣 恆春 科學

延伸閱讀

屏東蜜棗與鳳梨銷日本 插旗九州地區高端市場

屏東街頭藝人申辦線上化 展演場地增至23處

影／屏東砂石車右轉與機車擦撞 7旬婦遭輾過不治身亡

屏東砂石車右轉…擦撞機車女騎士身亡 警籲留意內輪差

相關新聞

高雄輕軌停9分鐘…駕駛睡著

高雄1輛輕軌列車4日上午9時許停靠C13駁二蓬萊站，乘客上車後發現列車停止不動9分鐘，驚覺原來駕駛員睡著了！高捷緊急派人...

教育局憂難找厝…高雄台積員工子女 抽公幼免設籍

台積電高雄5座廠房將聘用8千多名員工，設廠階段憑員工證免遷戶籍，員工子女就能就讀高市國中、小學及參與公立幼兒園抽籤，有家...

屏東蜜棗與鳳梨銷日本 插旗九州地區高端市場

屏東縣長周春米率團赴日本九州地區有水果界LV專賣店之稱的「南國水果岩田屋」，出席今天舉行的屏東蜜棗暨鳳梨展售會揭幕記者會...

金、馬兩縣酒駕死傷增多 警方：將加強執法強度

台灣酒駕防制社會關懷協會今天公布113年「全國各縣市酒駕防制成效」評比，直指金門縣與連江縣的酒駕死傷人數較去年明顯上升，...

金門進香團湄洲謁祖 議長洪允典拋「金湄直航」促交流

金門媽祖宮廟進香團昨天赴大陸展開宗教文化交流之旅，今日前往福建湄洲媽祖祖廟與莆田賢良港天后祖祠舉行盛大敬獻大典，此次匯集...

綠高雄六連霸議員陳明澤宣布交棒女兒 地方大咖前來力挺助陣

綠營高雄六連霸議員陳明澤宣布交棒女兒陳琳潔接下服務鄉親的重擔，今天在聯合服務處舉辦感恩茶會，地方大咖到場力挺，市長陳其邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。