教育局憂難找厝…高雄台積員工子女 抽公幼免設籍

台積電高雄5座廠房將聘用8千多名員工，設廠階段憑員工證免遷戶籍，員工子女就能就讀高市國中、小學及參與公立幼兒園抽籤，有家長質疑為台積電開後門，教育局指因擔心台積電員工臨時派到高雄找房子不方便，所以啟動緊急應變措施，這項申請只限2個學年度，目前申請僅個位數。

教育局近期針對台積電員工子女提出一項入學措施，出示台積電員工證、在職證明，113年和114兩個學年度可提出子女就學申請。不過進駐高雄的科技大廠不只台積電，外界質疑獨厚台積電，恐排擠弱勢家庭子女上公幼的報名抽籤機會。

教育局強調，公幼只限114學年，尚未開始申請，國中小也排除總量管制學校，至目前申請僅有個位數，115學年度起，公幼需參與抽籤等作業，國中小設籍才能入學。

教育局說，因應S科技廊帶成形，針對不同學齡增建幼兒園，新設或改建國小校舍，也啟動文小15與文中14設校規畫，同時爭設高科實中，提供幼兒園至高中一貫制教育。配合科技業進駐，高科實中國中小部提前於今年招生，國中小各招收3班，為高科技人才子女提供適切的入學管道。

考量派駐高雄的台積電員工可能來不及遷戶口，影響子女就學權益，因此提供2個學年度入學方案，只要有在高雄居住，就能持公司在職證明及教育局公文到國中丶國小學校辦理報到及公立幼兒園報名抽籤，無優先順序。