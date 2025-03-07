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女力投身海洋志工 從想了解海洋到成為生活重心

中央社／ 澎湖縣7日電

海洋國家公園管理處志工陳彥妃今天在一場活動分享自身成長故事表示，投身海洋志工行列從最初的想多了解海洋，到今天成為能獨當一面導覽解說，更成為生活的重心。

內政部國家公園署海洋國家公園管理處今天在澎湖海洋地質公園中心，舉辦「海洋女力‧感謝有妳」澎湖南方四島女性成長故事分享會，吸引許多關心海洋保育與女性成長的民眾參與，行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲也到現場，肯定女性在海洋保育上的付出。

海管處志工陳彥妃表示，投入海洋志工行列，從最初的學習與挑戰，到如今成為能獨當一面提供導覽解說服務及帶領環境教育等活動，「原本我只是想多了解海洋，沒想到這條路越走越遠，最後成為自己的生活重心」。

陳彥妃表示，堅持守護海洋的過程，不僅學到了專業知識，更收穫了許多志同道合的朋友，這正是她持續投入的最大動力。

另一位從事海上育樂的陳雅玲以「與海共生」來分享在望安鄉東嶼坪嶼結合在地資源與文化，推動生態環境保護與永續旅遊，讓來到東嶼坪嶼的遊客，不只是欣賞美景，而是了解這座公園海域的故事，並願意為它付出行動。

這場澎湖南方四島女性成長故事分享會，除安排女性成長故事分享外，還提供「海洋心願分享」環節，讓與會者寫下對自己、對女性或對海洋的祝福，並張貼在「海洋心願牆」上，未來將持續推動相關活動，串聯更多海洋守護者，共同為海洋努力，為環境帶來更多正向改變。

國家公園 朋友 澎湖

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