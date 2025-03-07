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台東縣府率團參訪金門張文帝洋樓 交流工程技術

中央社／ 金門7日電

台東縣政府秘書長盧協昌率團赴金門參訪張文帝洋樓，進行水利工程觀摩活動，金門縣文化局也介紹洋樓的水系統設計，包括滴水獸、導水溝等細節，促進2地在工程技術上交流。

台東縣政府秘書長盧協昌6日與縣府團隊、台東縣國民黨籍議員陳志峰、無黨籍議員王文怡、許進榮等赴金門參訪近百年歷史的張文帝洋樓，進行水利工程觀摩活動。

金門縣文化局新聞稿表示，除介紹張文帝洋樓歷史背景，也介紹洋樓的水系統設計，包括滴水獸、窗楣、導水溝、落水管、斜屋面等細節。張文帝洋樓修復工程曾獲金質獎，盧協昌也推薦這次隨行、曾推動多項工程獲獎的技師，盼雙方未來能在工程技術上展開更多合作。

文化局表示，此次交流贈送台東縣府具地方特色的文創品，台東縣府則回贈釋迦等農特產品；文化局表示，此次觀摩活動不僅促進2地在工程技術上交流，更深化文化與產業合作。

馬來西亞華僑張文帝1933年返金興建洋樓欲供父母居住，親自監工歷經2年完工。2016年張氏家族捐贈縣府張文帝洋樓，2019年啟動整體修復與再利用工程，2022年9月修復竣工。

台東 文化局 金門

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