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金門千人宗教交流團 前進湄洲、賢良港媽祖廟進香

中央社／ 金門7日電

金門媽祖聯誼會號召金門縣各地媽祖廟組成宗教文化交流團，由金門縣議長洪允典、縣府參議陳世保率團，6日至9日前往中國進香祈福。今天交流團到湄洲、賢良港2地媽祖廟進香參拜。

為弘揚媽祖信仰、促進兩岸宗教文化交流，金門縣媽祖聯誼會號召金門縣各地媽祖廟組成交流團，6日抵達泉州天后宮進香祈福；交流團今天到湄洲媽祖祖廟及莆田賢良港媽祖廟進香參拜。

交流團今天一早自泉州出發至湄洲島媽祖祖廟，洪允典、陳世保、金門縣媽祖聯誼會會長楊耀芸一行人身著傳統藍綢長衫，在莊嚴肅穆禮樂聲中，主獻人依古制，行初獻、亞獻和滿獻之禮，依序獻上清酌、獻果與壽麵。隨後轉往莆田賢良港天后祖祠進香參拜，這是媽祖的誕生地，千百年來媽祖慈善濟世精神在當地傳唱不絕。

策劃活動的金城鎮南門天后宮新聞稿表示，交流團成員包括金門縣媽祖宮廟近千位信眾，由洪允典、陳世保等帶領信眾參與今天的進香活動。

南門天后宮主委許燕輝表示，湄洲祖廟進香象徵「追本溯源」，銜接和祖廟千年香火；他說，經過分香或分靈供奉的媽祖神像均從湄洲祖廟層層分靈而來，而湄洲媽祖祖廟與金門媽祖宮廟關係也很密切，互動尤為頻繁。

金門縣長陳福海原本也會同行，但因縣府未在3個工作日前向移民署申請，經相關機關共同審查後，依規定不予許可。陳福海則在行前祝福此次媽祖宗教交流能順利圓滿，兩岸在媽祖庇佑下能增添更多和平友善氛圍。

宗教交流團6日出發抵達泉州天后宮進香祈福，7日到湄洲、賢良港媽祖廟進香，8日交流團前往福州，參觀三坊七巷、閩越水鎮等文化景點，預計9日結束4天3夜的宗教文化交流。

天后宮 媽祖 金門

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