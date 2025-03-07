金、馬兩縣酒駕死傷增多 警方：將加強執法強度

台灣酒駕防制社會關懷協會今天公布113年「全國各縣市酒駕防制成效」評比，直指金門縣與連江縣的酒駕死傷人數較去年明顯上升，引發關注。對此，金門縣警察局強調雖然受傷人數上升，但死亡事故已下降至零；連江縣警局則說，整體道路交通事故較前年減少6件，但因為連江地區人口基數少，死亡案件1件，就讓數字整個飆高。

金門縣警察局交通隊指出，依據交通部道安總動員113年度統計數據，金門縣總事故數為1039件，較112年同期增加39件，其中酒駕死亡案件數為零，較去年減少1件，惟受傷人數為45人，較112年增加13人。針對報載的金門酒駕死傷數，警方更正數據，強調雖然受傷人數上升，但死亡事故已下降至零。

針對金門地區酒駕案件類型，警方分析，金門因地區房地產建設活絡，加上觀光業蓬勃發展，酒駕案件多以「機車駕駛」、「台灣來金工地工人飲酒後肇事」及「訪金觀光旅客違法」為主；本地居民普遍了解酒駕危害性，違規案件多發生於外來旅客與工地勞工間。警方也強調，金門近年來積極執行酒駕取締工作，112年度共取締81件，113年度則增至92件，並透過強力執法與宣導，使汽車酒駕肇事案件降至零。

面對日益嚴峻的酒駕問題，金門縣警方表示，已有多項應對策略，包括持續強化酒駕宣導，利用觀光業媒介提醒來金旅客勿酒後駕車；此外，也將增加執法力度，透過勤務規劃主動查緝違法行為，以遏止酒駕案件發生。

連江縣警局保安警察隊則表示，113年連江縣道路交通事故共81件，較112年的87件減少6件，然而，酒駕死亡案件卻增加1件，受傷案件也由112年的3件增加至6件。警方統計顯示，113年取締酒駕案件16件，較112年增加7件，顯示執法力度已加強，但酒駕行為仍未完全杜絕。

針對去年10月發生的酒駕致死事故，連江縣道安團隊已辦理聯合會勘，提升道路安全措施，警方則規劃相關勤務，強力取締與宣導，並指出目前連江縣汽車酒駕導致的事故已降為零。