屏東蜜棗與鳳梨銷日本 插旗九州地區高端市場

屏東縣長周春米率團赴日本九州地區有水果界LV專賣店之稱的「南國水果岩田屋」，出席今天舉行的屏東蜜棗暨鳳梨展售會揭幕記者會，將上架銷售1個月，順利插旗九州高端市場。

屏東縣政府今天新聞稿表示，屏東蜜棗暨鳳梨展售會在「南國水果岩田屋」本店登場。岩田屋百貨為福岡最具歷史的高級百貨公司，有各國際名牌店進駐，屏東蜜棗及鳳梨進入福岡地區最頂級的水果專賣店銷售具特殊指標性意義。

會場上，日本民眾試吃屏東鳳梨及蜜棗，人氣、反應及購買都相當踴躍。周春米表示，屏東縣擁有得天獨厚的氣候及環境，透過推動產銷履歷、包裝場改善升級、冷鏈設備等措施，提升屏東在地農產品的產量及品質。尤其蜜棗需經過低溫檢疫處理12天，口感依然香甜多汁；鳳梨芯甜蜜、纖維細緻、甜度高雅，以優質且美味的頂級水果打動日本消費者的心。

縣府提及，此次與台農發公司合作，將蜜棗及鳳梨銷往九州地區的南國水果岩田屋。台農發公司自2020年8月申請日本註冊商標「王蜜」鳳梨品牌，屏東鳳梨以「王蜜」鳳梨品牌行銷九州地區市場。

去年成功上架南國水果店試銷，今年擴大採購，並採購屏東蜜棗1.2公噸進行試銷，預計在九州地區的南國水果岩田屋上架銷售。周春米與南國水果店社長中尾厚志簽訂蜜棗輸銷里程碑，屏東農產品已被視同明星商品販售。

周春米此行赴日分享屏東好物，包括縣議員許展維、方文正、梁育慈、羅平道，以及林邊鄉長鄭慶堂、滿州鄉長古榮福、新園鄉長方冠丁、九如鄉長藍聰信等人隨行，讓地方了解屏東農產品海外運作及受歡迎情形，未來協助農產品進軍國際市場。

依縣府農業處資料，屏東縣蜜棗種植面積519公頃，佔全台30%，居全台產量第二，年產量約1萬514公噸，產值約新台幣6.7億元，主要鄉鎮為高樹鄉、鹽埔鄉，其中高樹鄉種植面積為323公頃，為全台第一蜜棗生產鄉鎮。

金鑽鳳梨產期每年3到5月，現在正當時令，是屏東重要優質水果品項，種植面積3482公頃，主要生產鄉鎮為高樹、內埔、萬巒、潮州、新埤等地，年產量11萬噸以上，佔全台總產量約3成，是全台第1大產區。