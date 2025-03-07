綠高雄六連霸議員陳明澤宣布交棒女兒 地方大咖前來力挺助陣

綠營高雄六連霸議員陳明澤宣布交棒女兒陳琳潔接下服務鄉親的重擔，今天在聯合服務處舉辦感恩茶會，地方大咖到場力挺，市長陳其邁、議長康裕成、前高雄縣長余政憲、前國大代表朱銅樹等，也可以看出陳明澤的高人氣。

由於立法院今天甲動，立委許智傑由胞弟前民進黨市黨部主委許智善前來致意，其他立委賴瑞隆、林岱樺、邱志偉等也派代表出席，此外高雄市議員黃文益、林智鴻、張漢忠、湯詠渝、鄭孟洳、黃秋媖、邱俊憲、陳善慧都到場力挺。

陳其邁說，陳琳潔學有專業及經驗，跟隨父親見習多年，以後一定會是傑出的議員，而且琳潔當選，爸爸陳明澤和媽媽郭淑容3人一起服務，是鄉親的福氣。康裕成也說，要陳琳潔一起到議會守護高雄。邱志偉雖未出席，仍錄短片表達祝福與支持。

立委王義川是陳琳潔親表哥，他因立法院開會無法參與，錄製了一段祝福及推薦的影片，王義川提到，琳潔是英國倫敦大學公共行政碩士畢業，並擁有台灣、美國雙會計師，回國後即跟著爸爸陳明澤在地服務，懇請各位鄉親支持表妹順利當選議員。

在沒有動員情況，今天介紹茶會湧入數百名支持者，陳明澤表示，非常感激，也謝謝鄉親20多年來不離不棄的支持，他提到民進黨需要年輕新血，民主香火需要有人傳承，因此鼓勵女兒陳琳潔接棒，投入下屆高雄市議員選舉。