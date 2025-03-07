快訊

范斯暗示「某隨機國家多年沒打仗」惹怒英法 施凱爾開幕詞偷反擊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

滿足偏鄉需求 高市年底旗美九區「幸福共享高雄GO」

中央社／ 高雄7日電

高市府自110年從美濃擴展以多元車輛提供偏鄉民眾預約搭乘，今天起在茂林、甲仙區上路，預計年底將完成桃源及那瑪夏區，達成旗美九區「幸福共享高雄GO」目標。

高雄市交通局新聞稿表示，甲仙及茂林區幅員遼闊，人口密度低且居住分散，公車僅能就省道周邊居民需求提供服務，且路線及班次相對侷限。市府經盤點茂林、甲仙區境內公共運輸供需狀況，評估以點對點預約服務，更可滿足高齡者及學生通勤需求，也讓公車營運更有效率。

「幸福共享高雄GO」自民國110年起自美濃區開始擴展，每年增加2區服務範圍，目前已推動至杉林、內門及六龜區，今天於茂林及甲仙區正式啟動。高雄市副市長林欽榮在當地區公所、里長及鄉親見證下，宣布兩區預約「幸福共享高雄GO」正式上路。

此外，交通局今年預計將申請交通部補助，推動桃源、那瑪夏區這項共享運具服務，預計旗美九區都納入服務，改善偏鄉交通平權。

交通局指出，去年11月底茂林、甲仙區幸福共享高雄GO啟動試營運，至今年1月底已搭載2000多人次。時常搭乘的拓姓阿嬤開心說，「之前都是搭公車式小黃到高樹，還要走一段路到診所再等上1、2個小時診所才開門，現在只要依看診時間坐高雄GO直達診所，剩下時間可以在旁邊市場採買，司機還會熱心幫忙提拿果菜，真感心。」

交通局說明，「幸福共享高雄GO」採預約制運輸服務，不限旅次目的，有需求者可就近於熟悉區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等單位預約乘車，或打免費服務專線0800-660-696及LINE官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。

偏鄉 公車 桃源

延伸閱讀

觀光酒店火災逼真 高市消首納室內無人機搜救

北市內湖國中新建綜合大樓啟用 4／1前停車場免費停

台積電員工子女免設籍入學惹議 高市教育局：僅個位數申請

財劃法修法會議 高市財政局長：修法需衡平考量比較公平

相關新聞

金門進香團湄洲謁祖 議長洪允典拋「金湄直航」促交流

金門媽祖宮廟進香團昨天赴大陸展開宗教文化交流之旅，今日前往福建湄洲媽祖祖廟與莆田賢良港天后祖祠舉行盛大敬獻大典，此次匯集...

金、馬兩縣酒駕死傷增多 警方：將加強執法強度

台灣酒駕防制社會關懷協會今天公布113年「全國各縣市酒駕防制成效」評比，直指金門縣與連江縣的酒駕死傷人數較去年明顯上升，...

綠高雄六連霸議員陳明澤宣布交棒女兒 地方大咖前來力挺助陣

綠營高雄六連霸議員陳明澤宣布交棒女兒陳琳潔接下服務鄉親的重擔，今天在聯合服務處舉辦感恩茶會，地方大咖到場力挺，市長陳其邁...

高雄6果菜市場「生化法驗農藥」居多 盼設質譜儀實驗室

高雄市6處果菜市場檢驗農藥方式以「生化法」居多，去年已檢驗超過5萬件，但該方法雖成本低、檢驗時間短，但能檢測農藥品項少且...

汙水處理廠停電4天 高雄愛河「水質變差」市府緊急應變

台電公司為強化旗津地區供電穩定性，將進行旗津變電所特高壓設備更新作業，高雄中區汙水處理廠為此在3月10日至13日配合停電...

高雄仁武再建公托 28名額供不應求

高雄市仁武區人口將破10萬，人口成長快速，不乏高科技產業人才移入，因應育兒需求，昨成立第3座公共托嬰中心，但160人搶2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。