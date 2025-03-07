滿足偏鄉需求 高市年底旗美九區「幸福共享高雄GO」

高市府自110年從美濃擴展以多元車輛提供偏鄉民眾預約搭乘，今天起在茂林、甲仙區上路，預計年底將完成桃源及那瑪夏區，達成旗美九區「幸福共享高雄GO」目標。

高雄市交通局新聞稿表示，甲仙及茂林區幅員遼闊，人口密度低且居住分散，公車僅能就省道周邊居民需求提供服務，且路線及班次相對侷限。市府經盤點茂林、甲仙區境內公共運輸供需狀況，評估以點對點預約服務，更可滿足高齡者及學生通勤需求，也讓公車營運更有效率。

「幸福共享高雄GO」自民國110年起自美濃區開始擴展，每年增加2區服務範圍，目前已推動至杉林、內門及六龜區，今天於茂林及甲仙區正式啟動。高雄市副市長林欽榮在當地區公所、里長及鄉親見證下，宣布兩區預約「幸福共享高雄GO」正式上路。

此外，交通局今年預計將申請交通部補助，推動桃源、那瑪夏區這項共享運具服務，預計旗美九區都納入服務，改善偏鄉交通平權。

交通局指出，去年11月底茂林、甲仙區幸福共享高雄GO啟動試營運，至今年1月底已搭載2000多人次。時常搭乘的拓姓阿嬤開心說，「之前都是搭公車式小黃到高樹，還要走一段路到診所再等上1、2個小時診所才開門，現在只要依看診時間坐高雄GO直達診所，剩下時間可以在旁邊市場採買，司機還會熱心幫忙提拿果菜，真感心。」

交通局說明，「幸福共享高雄GO」採預約制運輸服務，不限旅次目的，有需求者可就近於熟悉區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等單位預約乘車，或打免費服務專線0800-660-696及LINE官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。