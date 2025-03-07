屏東街頭藝人申辦線上化 展演場地增至23處

屏東縣政府今年啟用街頭藝人線上申請系統，新申辦、補發或換發證件及展演場地預約皆可完成，展演場地擴增至23處，提供更多表演機會。

屏東縣政府今天新聞稿表示，啟用街頭藝人線上申請系統，可透過「屏東縣便民服務整合申辦平台」完成，不僅申辦服務升級，「114年度公共空間街頭藝人展演計畫」也同步升級。展演場地由17處擴增至23處，新增屏東、九如及恆春社福館、西市場、屏東縣多層級樂活照顧服務園區及國立海洋生物博物館等特色場域，提供街頭藝人更多表演機會。

文化處表示，只要持有屏東縣有效街頭藝人證者皆可申請展演，並透過線上系統申請場地檔期。每月5日前開放申請2個月後的場地，每天展演時間以2小時為限，確保公平分配，讓每位街頭藝人都能在公共場域與觀眾互動。

文化處說，邀請街頭藝人踴躍參與，讓藝術融入生活，共同營造多元豐富藝文氛圍。詳情可至屏東縣政府文化處官網查詢。