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高雄6果菜市場「生化法驗農藥」居多 盼設質譜儀實驗室

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
農業局今年度規劃「行動質譜儀檢測車」，透過檢測車機動性，巡迴駐點檢驗，在產地田間提供及時服務，不合格產品即延後採收。圖／高雄市農業局提供
農業局今年度規劃「行動質譜儀檢測車」，透過檢測車機動性，巡迴駐點檢驗，在產地田間提供及時服務，不合格產品即延後採收。圖／高雄市農業局提供

高雄市6處果菜市場檢驗農藥方式以「生化法」居多，去年已檢驗超過5萬件，但該方法雖成本低、檢驗時間短，但能檢測農藥品項少且精準度低，鳳山果菜市場前年斥資1700萬建置首座「液相層析質譜儀實驗室」改善其不足，但去年檢驗量能僅達1065件，民代要求其他市場應盡速設置，擴大檢驗量能，為民眾食安把關。

高雄6處果菜批發市場為高雄、鳳山、大社、燕巢、路竹、岡山市場，每日交易量約800公噸，去年農民團體集貨場和批發市場執行生化法快篩為54477件；鳳山果菜市場前年10月設置質譜儀檢驗實驗室，可檢驗約200種農藥，檢測平均15至20分鐘出爐，精準度高且可定量，是目前國際間最快速檢驗技術，去年質譜儀快檢為1065件。

生化法檢驗雖成本低、時間短，但檢測農藥品項少且精準度低、偽陽性機率高，只能測出農藥總含量，無法得知其種類及濃度，且非有機磷劑或氨基甲酸鹽的農藥也無法檢測；市府為此斥資1700萬設置質譜儀實驗室，改善其不足處，將針對當季高風險作物和曾抽驗不合格蔬果供應業者加強質譜儀檢驗，攔截不合格農產品流入市場。

此外，除了質譜儀實驗室，市面上主要農藥檢測為生化法和化學法，前者是因農藥毒性抑制乙醯膽鹼酵素活性，藉此推估農藥殘餘量多寡，後者透過定量與定性的化學分析，能檢驗出300種以上的農藥項目及濃度，高市農業局去年度執行化學法檢驗達1523件，檢驗量能全國第一，但仍遠不及機動性佳、檢測容易快速的生化法檢驗。

目前全市生化法快篩和質譜儀檢驗量能相差近50倍，市議員鄭安秝表示，建議由尚未建置的果菜市場抽樣送件檢驗，各批發市場也能付費委託檢驗，讓量能增加、壓低單價，訂定合理有利潤的收費方式，增進收入、維持實驗室運作。市議員張漢忠則建議廣泛推行在市場設立質譜儀實驗室，為市民把關蔬菜食安。

高市農業局表示，未來在鳳山果菜市場質譜儀實驗室營運量能提高下，可納入其他市場的檢驗工作，除了檢測果菜市場進場農產品農藥殘留量外，還可配合包括產地檢驗、學校營養午餐、團膳採購單位的檢驗需求，市府每年編列200萬元補助質譜儀檢驗耗材費用，降低市場檢驗成本，鼓勵農民及相關農民團體送驗，善用實驗室。

農業局表示，「高雄果菜市場」目前進行重建可行方案評估，因該建物老舊且無適宜空間建置質譜快檢實驗室，後續將視新建工程時一併規畫設置第2座市場質譜快檢實驗室。今年度已規劃「行動質譜儀檢測車」，透過檢測車機動性，巡迴駐點檢驗，在產地田間提供及時服務，不合格產品即延後採收，確保農安及食安直接進入產區，預計4月上路。

農業局今年度規劃「行動質譜儀檢測車」，透過檢測車機動性，巡迴駐點檢驗，在產地田間提供及時服務，不合格產品即延後採收。圖／高雄市農業局提供
農業局今年度規劃「行動質譜儀檢測車」，透過檢測車機動性，巡迴駐點檢驗，在產地田間提供及時服務，不合格產品即延後採收。圖／高雄市農業局提供

快篩 農民 食安

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