汙水處理廠停電4天 高雄愛河「水質變差」市府緊急應變

台電公司為強化旗津地區供電穩定性，將進行旗津變電所特高壓設備更新作業，高雄中區汙水處理廠為此在3月10日至13日配合停電，啟動緊急發電機組供給廠內用電，依進流的汙水量調整處理流程，確保汙水下水道管線及用戶排水順暢不回堵，為此也降低愛河沿線截流站汙水截流，愛河和旗津局部海域水質可能較差。

為因應長達４天的外線停電，高市水利局依照預先規劃的中區汙水處理廠緊急應變計畫提前整備，事前進行發電機維護保養、功能運轉測試及補充足夠用油量，以確保主要設備可持續運轉，此外也降低愛河沿線截流站汙水截流量，確保用戶汙水排水正常排洩下水道，暫停截流期間呼籲民眾儘量減少愛河及週邊水域活動。

水利局表示，在台電尚未恢復供電前，維持汙水廠主要處理單元持續運作及24小時監測水質狀態，進駐技術人員也會與台電保持密切聯繫，儘快恢復全廠供電正常供電。此次台電汰換變電所老舊設備更新後，可提升旗津地區的供電可靠度，該段停電期間緊急發電機24小時運轉產生局部噪音與排煙，請上竹、南汕里周遭鄰近居民見諒。

水利局提醒，愛河相關河川支流與旗津局部海域水質可能較差，呼籲民眾減少該處水域活動。