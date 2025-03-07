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金門媽祖進香團 850人啟程赴陸

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福」昨天上午啟程，信眾抬著神像「與神同行」。記者蔡家蓁／攝影
「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福」昨天上午啟程，信眾抬著神像「與神同行」。記者蔡家蓁／攝影

金門媽祖聯誼會號召「2025金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福」昨啟程，850名信眾搭乘小三通船班，前往福建展開4天3夜宗教文化交流，這是新冠疫情解封後，兩岸規模最大的宗教活動。

交流團昨天上午8時30分起自金門搭船前往廈門，分乘3艘船，團員身穿黃色外套，出發時，「黃衫軍」將水頭碼頭擠得水洩不通。

策畫此次活動的金城鎮南門天后宮主委許燕輝表示，希望透過媽祖信仰，深化兩岸宗教與文化交流，也促進觀光發展。他強調，金門作為台灣與福建的橋梁，媽祖文化具有獨特的影響力，能增進兩岸情誼。

此次進香團原訂由金門縣長陳福海親自率隊，出發前臨時改由縣府參議陳世保、陳祥麟代表，引發關注。陳世保表示，縣長因行程安排問題未能成行，仍盼媽祖庇佑兩岸和平。他強調，此次進香團人數遠超過以往，過去規模多為百餘人，此行達850人，堪稱是疫後金門最大宗教交流團，顯示金門媽祖信仰的凝聚力與影響力。

此次進香行程涵蓋多個媽祖文化聖地，團員7日將前往湄洲媽祖廟舉行隆重的獻敬大典，下午再赴賢良港天后祖祠獻典團拜。8日轉往福州，參訪三坊七巷、閩越水鎮等文化景點，深入體驗閩南文化底蘊。9日將從福州返回金門。

信仰 媽祖 金門

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