軍醫局長探視獲救士官長 肯定三總澎湖分院醫療

國防部軍醫局局長蔡建松中將今天到三總澎湖分院，探視因心肌梗塞獲救的黃姓士官長，肯定澎湖分院完成急重症搶救是「在地化醫療」的重要指標。

三總澎湖分院指出，服務於澎湖某單位黃姓士官長，日前向家人表示，有胸悶不適問題，運動後仍有胸悶狀況，在用晚餐時倒下無意識，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經消防局救護車護送三總澎湖分院急救。

黃姓士官長在三總心臟內科醫師劉威廷醫療團隊搶救後恢復心跳；會診診斷疑似急性心肌梗塞，轉送心導管室成功完成手術，再利用高壓氧艙治療，術後恢復良好。

蔡建松今天專程抵澎探視住院中的黃姓士官長，對其術後恢復狀況良好，表示慰勉，同時肯定分院醫護團隊，急重症搶救是「在地化醫療」的重要指標，也是澎湖軍民對三總澎湖分院的肯定與期待，務必要作好「健軍衛國」的使命。

三總澎湖分院自109年10月，在國防部軍醫局及三軍總醫院的指導及全力支持下，完成「高階心導管室」建置，並自113年4月起由三總所屬7家國軍醫院，指派醫師支援澎湖分院心臟內科醫療任務，全年不分畫夜全天候至少有一位心臟內科醫師駐守，大幅降低空中後送轉診病患。自啟用迄今由已完成地區609人次心導管手術，獲得地方好評。