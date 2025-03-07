高雄仁武再建公托 28名額供不應求

高雄市仁武區人口將破10萬，人口成長快速，不乏高科技產業人才移入，因應育兒需求，昨成立第3座公共托嬰中心，但160人搶28名額，地方反映供不應求，民代也認為各地應增加臨托與夜托服務，年輕父母才能安心上班。市長陳其邁表示，全市既定目標將設85處公托，會滾動調整。

設於灣內國小的仁武區第3座公托昨揭牌，28個名額已額滿，此處是全市第一座結合新建校舍成立的托嬰中心。陳其邁透露，台積電P1廠員工陸續進駐高雄，不久後P2廠約1600人也會移入，集中在左營、楠梓及仁武等地居住，所以仁武有非常多外來人口，公托及就學需求殷切。

「名額真的太少，光弱勢戶就用光」，多名家長抱怨，這次逾160名家長申請收托，中低收入戶家庭優先，名額很難爭取，最後只能靠抽籤決定。

立委邱議瑩說，這處公托只收托28人，一下子就額滿，照顧好國家未來主人翁是市府責無旁貸的工作，盼持續增加。立委林岱樺建議增加臨托與夜間托育服務，才能讓父母安心上班。

陳其邁說，他初上任時僅23處公托中心，現在布建62處，預計卸任前達85處。

社會局指今年旗津、岡山、梓官、鼓山、茄萣及彌陀等地會成立公托，明年底前「仁武安居」社宅再增加1處。

針對臨托及夜托需求，社會局回應，62家公托及私立托嬰中心均提供延時托育服務，最長至晚上8時。另有28處定點臨托，其中前鎮愛群據點服務至晚上10點，前金據點提供24小時臨托，五甲也將增設夜間臨托。

另中央今年調整公共托育機構托育人員薪資，從3萬5485元調高為3萬8011元。陳其邁昨也宣布，高市包含主管人員、護理人員及廚工等公托專業人員也會參照托育人員，調薪7％，並溯及今年元旦起實施。