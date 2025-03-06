高雄平均每天7名兒少出車禍 家長：不讓孩子單獨上下學

高雄市去年兒童、少年交通傷亡數達2736人，平均每天有7名兒少發生交通意外，其中校園周邊在上下學時段，不時發生事故，高市府近年打造通學步道、召募導護志工、在校宣導道安觀念成效有限，市議員建議「提升見警率」，由社區輔警擔任導護人員，協助維持校園道交。

高雄市去年13至17歲交通事故達1644件、0至12歲交通事故件達1092件，總數達2736件，死亡數9人，相較前年增加4人死亡，其中兒童行走在路上因「穿越道路未注意左右來車」發生車禍14件，騎自行車未依規定左轉發生車禍12件，少年騎機車、自行車未保持安全距離各發生車禍47件、37件。

高雄市目前在各學校上下學時段，做交通安全維護措施包括規劃學生路隊和通行環境、設置家長接送區、維持通學步道平整、招募籌組導護志工隊、訂定導護值週計畫等，高市警方則在國小學童上、放學編排警力、義警和配合學校導護老師、導護志工等協勤民力，執行護童勤務。

鄭姓家長表示，即便家中3個孩子就讀離家近的四維國小，考量當地民權路車流量大，尤其接送孩子的車輛常有違規行為，甚至橫衝直撞，他仍不放心孩子自行走路上下學，每天仍由夫妻倆輪流接送；翁姓家長則說，經常在路上撞見有幼童竄出路面，在現有道路條件為改善之下，他也不放心孩子單獨上下學，等孩子就讀國高中，才考慮讓其騎自行車。

高市鳳翔國中梁姓女教師3年前執行導護遭撞傷，永久失能且沒有意識，終身需專人照護，市長陳其邁當時說「不強迫教師擔任交通導護」，去年5月小港區一名國小學男童放學時突然竄出路上險遭撞，8月也有名幼稚園女童放學後在街上嬉鬧被撞，市議員郭建盟認為現有學童道安措施仍不足，為此提議全市採取「校園交通輔警」制度。

郭建盟表示，市長陳其邁2005年擔任代理市長時，以全國之先，創立穿著警裝制服於社區服勤的社區輔警制度，校園交通輔警若在校園周邊執勤，藉由制服警示效果，能提醒駕駛人遵守交通規則、導正違規惡習，加上輔警經訓練後能協助維護學校周邊重要路口的交通秩序，也能確保學童安全通行，降低交通事故。

高市警局表示，事涉社區輔警個人權益與意願，警局將由12個分局調查社區輔警於日間擔任學童交通導護意願，在現有經費下，積極配合執行。交通局表示，本市近年爭取國土署補助投入改善通學道，鼓勵民眾擔任導護志工、招募交安大使等，持續和教育局合作，將交通安全教育融入課程或利用集會、班會時間加強宣導，強化學生道安意識。