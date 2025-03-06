快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

總預算、財劃法覆議案 陳其邁盼在野黨冷靜思考

中央社／ 高雄6日電

行政院日前針對今年度中央政府總預算案及財劃法修法提出覆議，盼能溝通協商，未想升高兩院衝突。高雄市長陳其邁表示，希望在野黨藉覆議案冷靜思考，摒除政治考量，以蒼生為念。

陳其邁今天到仁武區出席「仁武灣內公共托嬰中心」開幕活動，會前接受媒體聯訪指出，希望在野黨對中央、地方財政相關規劃，包括權責及相關預算分配能一併考量。不要只考慮錢，事權部分也應同步考量，不然就好像「見樹不見林」，淪為地方瓜分預算等狀況，「這樣對很多縣市來講非常不公平」。

陳其邁表示，高雄不管是碳負擔或環境成本、人口結構等，這些因素其實都要納入考量，不然真的非常不公平，希望在野黨能多一點思考，藉覆議案時能夠好好冷靜考量，不要有時太多政治考量，「紅了眼殺過頭，我覺得這樣真的是非常不好。」

陳其邁指出，假如在一個有大家參與、共同討論的方案，中央、地方也能審酌整個國家發展跟地方均衡等考量，有更好方案，應該要有更多機會，「只有政治攻防思考，這樣真的非常不好，所以要再一次沉痛呼籲，以蒼生為念，能摒除政治考量。」

覆議案 陳其邁

延伸閱讀

高雄仁武人口將破10萬 灣內公托160人搶28個名額

高雄市調高公托專業人員薪資7% 逾700人受惠

總預算財劃法提覆議 陳其邁籲在野黨勿「紅了眼殺過頭」

擴大對美投資下…陳其邁：台積電投資高雄計畫不變

相關新聞

高雄仁武人口將破10萬 灣內公托160人搶28個名額

高雄仁武區人口將破10萬，人口成長快速，不乏高科技產業人才移入，市府因應育兒需求，今天成立第3座公共托嬰中心，但160人...

高市高階警官15人異動...鑑識主任換人 這2人代理真除

高雄市警局今天下午發布高階警官15人異動名單，其中鑑識中心主任由刑事局理化科技正謝金霖調陞，原主任謝東和平調台南市鑑識中...

臺鐵高雄機廠改建「全台最大室內樂園」 30項設施免費

臺鐵高雄機廠變更案歷經10年審議，今年2月通過近32公頃工業區，變更為特文區、公園與社會福利用地，高雄市規劃將臺鐵南部最...

金門縣巷弄狹小古蹟多 金消向南市消防取經獨創幫浦車

金門縣巷弄狹小古蹟多、田野火警頻繁，金門消防局今天由副局長陳國瑋率員至台南市消防局參訪；南市消防局展示全國首創研發的細水...

高雄社區怨補助變少 理事長嘆「社會局社區發展工作補助非常不好用」

高雄市有超過700個社區發展協會，每個協會舉辦活動、執行發展計劃皆需經費，雖可向社會局遞交企劃申請補助，但活動案大多補助...

邱議瑩、林岱樺休兵？今天出席活動並肩而坐、理念一致

高雄市仁武區灣內公共托嬰中心今天啟用，爭取民進黨下屆市長提名的立委林岱樺及邱議瑩都有出席，兩人難得並肩而坐，中間沒有其他人隔開，雖然沒有太多互動，但貴賓致詞時，邱議瑩禮讓林岱樺先致詞，兩人意見一致，希望市府加速推動公托，會在立法院協助爭取相關預算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。