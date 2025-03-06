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金門縣農會改選 蔡水游回任理事長、許玉昭轉任常監

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣農會第14屆理監事今天舉行首次會議，並進行理事長改選，由縣議員蔡水游（右三）以14票，全數支持當選理事長，隨即安排新卸任理事長交接典禮。圖／民眾提供
金門縣農會第14屆理監事今天舉行首次會議，並進行理事長改選，由縣議員蔡水游（右三）以14票，全數支持當選理事長，隨即安排新卸任理事長交接典禮。圖／民眾提供

金門農會第14屆理監事今天舉行首次會議，並進行改選，投票結果，縣議員蔡水游以14票全數理事支持，當選理事長，而現任理事長、同樣是縣議員的許玉昭則轉任常務監事，理事會上也通過現任總幹事文水成續任，蔡水游表示，將全力推動農會業務，協助農民爭取更多資源，提升金門農業競爭力。

縣農會今天上午在該會2樓會議室先後召開改制第14屆首次的理事會議、監事會議，會中重頭戲為理事長與常務監事的選舉及總幹事的選聘案，包括金門縣府產發處農林科科長李姿維、中華民國農會總幹事張永成也到場列席指導。

選舉採無記名投票方式進行，在理事長選舉中，14位理事一致投票支持蔡水游，讓他高票當選。蔡水游長期關心農業發展，並擔任多屆縣議員，熟悉地方事務與農業政策。當選後，他感謝理事的信任，並強調將全力推動農會業務，協助農民爭取更多資源，提升金門農業競爭力。

隨後舉行的監事會議則選舉新任常務監事，由許玉昭獲得5票全數支持順利當選；許玉昭過去擔任農會理事長，熟悉農會運作，這次轉任常務監事，外界認為有助於維持農會運作的穩定性與延續性。

此外，理事會也通過現任總幹事文水成續任案，文水成曾是前縣府建設處長，在農業相關領域經歷豐富，曾任金門縣政府建設處、金門縣動植物防疫所、金門縣畜產試驗所主管等職，獲得在場理事高票支持通過，榮任縣農會改制第14屆總幹事。

金門縣農會肩負地方農業發展與農民權益保障的重要任務，此次選舉結果顯示理監事成員對於現有經營方向的認同，也反映農會內部穩定與和諧，未來，蔡水游、許玉昭與文水成的團隊將如何帶領農會進一步發展，備受各界關注。

金門縣農會第14屆理監事今天舉行首次會議，並進行理事長改選，會後合影。圖／民眾提供
金門縣農會第14屆理監事今天舉行首次會議，並進行理事長改選，會後合影。圖／民眾提供
金門縣農會第14屆理監事今天舉行首次會議，並進行改選，投票結果，縣議員蔡水游（中左三）以14票，全數支持當選理事長。圖／民眾提供
金門縣農會第14屆理監事今天舉行首次會議，並進行改選，投票結果，縣議員蔡水游（中左三）以14票，全數支持當選理事長。圖／民眾提供
金門縣農會第14屆理監事今天舉行首次會議，並進行理事長改選，圖為理監事投票情況。圖／民眾提供
金門縣農會第14屆理監事今天舉行首次會議，並進行理事長改選，圖為理監事投票情況。圖／民眾提供

農會 金門

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