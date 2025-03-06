爭取提名參選高雄市長 邱議瑩推育兒政見、深化產學合作

爭取黨內提名參選高雄市長的民進黨立委邱議瑩今天提出育兒政策方向，宣布未來將持續擴增公托與家園據點及提高教保人員薪資等，讓高雄成為最適合培育下一代的城市。

隨著台積電等企業擴大投資，越來越多年輕人口移入高雄，對優質托育與教育資源的需求也日益增加。邱議瑩今天提出育兒政策方向，表示將提升高雄育兒環境及增進教保人員待遇。

邱議瑩透過新聞稿指出，將在市長陳其邁的基礎上，持續「擴增公托與家園據點」，目標2030年達140處，擴大準公共幼兒園覆蓋率，讓有需要的家長都能就近有托育機構的服務，減輕育兒負擔。

此外，面對現代多元工作型態，特別是夜間輪班家長，邱議瑩表示，將推動「擴增24小時臨托據點」，確保有需求的家庭獲得彈性托育服務。

邱議瑩並強調，沒有專業教保人員，就沒有優質托育。將深化產學合作，落實「畢業即就業」，提升幼教職場穩定度。同時「提高教保人員薪資」，讓教保人員有更好的發展環境，進一步提升托育品質。

邱議瑩說，為讓小朋友快樂成長，家長放心安心，教保人員有更好的發展環境，未來會持續推動高雄市育兒與教育政策升級，使高雄不僅是宜居城市，更是最適合培育下一代的城市。