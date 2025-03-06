故宮國寶出遊去 5月首次跨海澎湖展出

國立故宮博物館典藏珍貴國寶，今年5月間將首度出遊到澎湖首展，離島民眾可在澎湖一睹國寶風采，作為故宮100年院慶最大的文化盛事。

澎湖縣政府與國立故宮博物院攜手合作「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，澎湖縣長陳光復今天與國立故宮博物院長蕭宗煌舉辦借展合約簽署會，將自5月17日起在澎湖生活博物館展出3個月。

陳光復表示，澎湖自古以來便是東亞海洋貿易的重要樞紐，擁有深厚的歷史與文化底蘊。這次「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，不僅有故宮博物院的珍貴國寶，還結合了澎湖在大航海時代的考古遺珍與歷史文物，不僅是一場文化盛事，更是澎湖推動文化觀光的重要一步。

故宮博物院長蕭宗煌指出，2025年適逢故宮100年院慶、台北外雙溪建院一甲子及故宮嘉義南院開館10週年，「故宮國寶出遊去」計畫，首次跨海至澎湖展出，別具意義。

蕭宗煌表示，「故宮國寶聚澎湖」展覽，分「八方會聚」、「國寶環列」2大單元，由人氣國寶「清肉形石」領銜，精選「明成化鬥彩雞缸杯」、「清乾隆右旋白螺」等15件珍貴文物及文獻、輿圖等資料，結合全新製作的數位航海互動裝置，搭配聞名國際的澎湖花火節，打造兼具文化深度與視覺饗宴的盛會，帶領觀眾探索古代海洋文化的魅力。

澎湖縣政府表示，「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，自5月17日起至8月17日止，每週五至週三（每週四休館）上午9時至下午5時開放參觀，展出同時還舉辦文化講座、導覽活動及工作坊等，全票新台幣80元，澎湖縣民免費。