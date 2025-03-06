快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

故宮國寶出遊去 5月首次跨海澎湖展出

中央社／ 澎湖縣6日電

國立故宮博物館典藏珍貴國寶，今年5月間將首度出遊到澎湖首展，離島民眾可在澎湖一睹國寶風采，作為故宮100年院慶最大的文化盛事。

澎湖縣政府與國立故宮博物院攜手合作「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，澎湖縣長陳光復今天與國立故宮博物院長蕭宗煌舉辦借展合約簽署會，將自5月17日起在澎湖生活博物館展出3個月。

陳光復表示，澎湖自古以來便是東亞海洋貿易的重要樞紐，擁有深厚的歷史與文化底蘊。這次「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，不僅有故宮博物院的珍貴國寶，還結合了澎湖在大航海時代的考古遺珍與歷史文物，不僅是一場文化盛事，更是澎湖推動文化觀光的重要一步。

故宮博物院長蕭宗煌指出，2025年適逢故宮100年院慶、台北外雙溪建院一甲子及故宮嘉義南院開館10週年，「故宮國寶出遊去」計畫，首次跨海至澎湖展出，別具意義。

蕭宗煌表示，「故宮國寶聚澎湖」展覽，分「八方會聚」、「國寶環列」2大單元，由人氣國寶「清肉形石」領銜，精選「明成化鬥彩雞缸杯」、「清乾隆右旋白螺」等15件珍貴文物及文獻、輿圖等資料，結合全新製作的數位航海互動裝置，搭配聞名國際的澎湖花火節，打造兼具文化深度與視覺饗宴的盛會，帶領觀眾探索古代海洋文化的魅力。

澎湖縣政府表示，「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，自5月17日起至8月17日止，每週五至週三（每週四休館）上午9時至下午5時開放參觀，展出同時還舉辦文化講座、導覽活動及工作坊等，全票新台幣80元，澎湖縣民免費。

國寶 國立故宮博物院 澎湖縣

延伸閱讀

「肉形石」等15件故宮文物首跨海 國寶聚澎湖特展曝光

澎湖珊瑚復育有成 打造美麗海洋花園

澎湖護理師齊聚健走 陳光復肯定護理人員貢獻

民進黨澎湖新住民諮詢站揭牌 提供在地服務

相關新聞

高雄仁武人口將破10萬 灣內公托160人搶28個名額

高雄仁武區人口將破10萬，人口成長快速，不乏高科技產業人才移入，市府因應育兒需求，今天成立第3座公共托嬰中心，但160人...

高市高階警官15人異動...鑑識主任換人 這2人代理真除

高雄市警局今天下午發布高階警官15人異動名單，其中鑑識中心主任由刑事局理化科技正謝金霖調陞，原主任謝東和平調台南市鑑識中...

臺鐵高雄機廠改建「全台最大室內樂園」 30項設施免費

臺鐵高雄機廠變更案歷經10年審議，今年2月通過近32公頃工業區，變更為特文區、公園與社會福利用地，高雄市規劃將臺鐵南部最...

金門縣巷弄狹小古蹟多 金消向南市消防取經獨創幫浦車

金門縣巷弄狹小古蹟多、田野火警頻繁，金門消防局今天由副局長陳國瑋率員至台南市消防局參訪；南市消防局展示全國首創研發的細水...

高雄社區怨補助變少 理事長嘆「社會局社區發展工作補助非常不好用」

高雄市有超過700個社區發展協會，每個協會舉辦活動、執行發展計劃皆需經費，雖可向社會局遞交企劃申請補助，但活動案大多補助...

邱議瑩、林岱樺休兵？今天出席活動並肩而坐、理念一致

高雄市仁武區灣內公共托嬰中心今天啟用，爭取民進黨下屆市長提名的立委林岱樺及邱議瑩都有出席，兩人難得並肩而坐，中間沒有其他人隔開，雖然沒有太多互動，但貴賓致詞時，邱議瑩禮讓林岱樺先致詞，兩人意見一致，希望市府加速推動公托，會在立法院協助爭取相關預算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。