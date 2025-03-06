高雄仁武人口將破10萬 灣內公托160人搶28個名額

高雄仁武區人口將破10萬，人口成長快速，不乏高科技產業人才移入，市府因應育兒需求，今天成立第3座公共托嬰中心，但160人搶28名額，地方反映供不應求，民代也認為市府應增加臨托與夜托，年輕父母才能安心上班。市長陳其邁表示，他以全市85處公托中心為既定目標，會滾動式調整，不排除上修。

高市社會局在仁武區灣內國小成立第3座公托，全市已達62處，今天由市長陳其邁會同民代及地方人士揭牌落成，28名收托幼兒已額滿，此處是全市第一座結合新建校舍成立的托嬰中心。

陳其邁透露，仁武人口成長非常快，包含台積電P1廠員工陸續進駐，台積電P2廠約1500、1600人也馬上要進駐高雄，居住區域大致集中在左營、楠梓及仁武，所以仁武有非常多外來人口，產生公托及學校需求。

立委邱議瑩說，地方反映公托只能收托28人， 一下子就額滿，照顧好國家未來主人翁是市府責無旁貸的工作，盼持續增加。立委林岱樺說，未來還要增加臨托與夜間托育，才能讓產業相關工作人員安心上班。

「名額真的太少，光弱勢戶就用光！」多位家長抱怨說，此次逾160名家長申請收托，社會局規定中低收入戶家庭優先，公托名額很難爭取，最後只能靠抽籤決勝負。

陳其邁說，他初上任市長時公托數量23處，現在已達62處，預計卸任前達85處。社會局補充，今年內旗津、岡山、梓官、鼓山、茄萣及彌陀等地成立公托機構，明年底之前，「仁武安居」社宅會新增一處公托。