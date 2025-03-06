高市高階警官15人異動...鑑識主任換人 這2人代理真除

高雄市仁武區灣內公共托嬰中心今天啟用，爭取民進黨下屆市長提名的立委林岱樺及邱議瑩都有出席，兩人難得並肩而坐，中間沒有其他人隔開，雖然沒有太多互動，但貴賓致詞時，邱議瑩禮讓林岱樺先致詞，兩人意見一致，希望市府加速推動公托，會在立法院協助爭取相關預算。

2025-03-06 12:06