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高市高階警官15人異動...鑑識主任換人 這2人代理真除

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市警局今天下午發布15名高階警官人事異動名單。本報資料照
高雄市警局今天下午發布15名高階警官人事異動名單。本報資料照

高雄市警局今天下午發布高階警官15人異動名單，其中鑑識中心主任由刑事局理化科技正謝金霖調陞，原主任謝東和平調台南市鑑識中心主任；另分別代理公關室主任及訓練科科長的郝心誠及王永吉雙雙真除。

此外，原本兩線三星的楠梓警分局偵查隊長黃彥文和行政組長游士興則高陞兩線四星，分別調陞湖內警分局副分局長以及交通大隊副大隊長。

高雄市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，市警局現有第四序列主管職缺，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務歷練及適才適所等考核情形通盤檢討，經報奉市政府及內政部警政署核定後公布。

15人名單異動如下：

1 刑事鑑識中心主任謝金霖（原內政部警政署刑事警察局理化科技正）

2 防治科科長沈建仁（原市警局督察）

3 公共關係室主任郝心誠（原代理主任）

4 市警局督察陳治慶（岡山分局副分局長）

5 岡山分局副分局長蔡維展（原湖內分局副分局長）

6 湖內分局副分局長黃彥文（原楠梓分局偵查隊隊長）

7 訓練科科長王永吉（原代理訓練科長）

8 市警局督察吳武煌（原秘書室秘書）

9 秘書室秘書（第四序列）鄭頴聰（原行政科專員第五序列）

10 行政科專員（第五序列）羅重江（原三民第二分局副分局長）

11 三民第二分局副分局長沈威廷（原鼓山分局副分局長）

12 鼓山分局副分局長陳正資（原鹽埕分局副分局長）

13 鹽埕分局副分局長張家銘（原交通警察大隊副大隊長）

14 交通警察大隊副大隊長游士興（原楠梓分局行政組組長）

15 市警局督察潘金葉（原鐵路警察局行政科科長）

主任 岡山 警察

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