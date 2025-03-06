臺鐵高雄機廠改建「全台最大室內樂園」 30項設施免費
臺鐵高雄機廠變更案歷經10年審議，今年2月通過近32公頃工業區，變更為特文區、公園與社會福利用地，高雄市規劃將臺鐵南部最大客貨車維修廠的貨車工場改建為「高雄親子遊樂園區」，1.5萬平方公尺用地將設置近30項親子設施，打造全台最大室內全齡免費遊樂園，目前正進行屋頂結構拆除補強作業，力拼今年底完工。
50年歷史台鐵高雄機廠位處原縣市交界，橫跨鳳山、苓雅與前鎮，因鐵路地下化及臨港線停駛，2013年整廠遷至屏東潮州，既有廠區閒置至今逾10年，內政都審議通過從工業區變更為特文區，高市府規畫打通東西向輜汽路及南北向公正路，貨車工場將改造為親子遊樂園，地方呼籲應保留17公頃建造森林公園或文史園區。
都發局說明，此次變更共補充10.45公頃公共設施，包括2處公園、2處停車場、3處廣場，保留貨車工廠與移車台，加計A5街廓軌道設施，面積14公頃。貨車工場將改造為親子遊樂園，呼應兒童友善城市願景。山陀兒颱風過後，區內1037棵樹木受損，其中33棵特定紀念樹木原地保留，另有135棵優先作為行道樹與公園綠化，其餘健康情形不佳者移除，未來樹木近2900棵比現在多2.8倍。
高市副市長林欽榮表示，高雄機廠變更案秉持4大原則，包括最大可能保留鐵道紋理與地景意象、貨車工場全棟保存再利用、保障臺鐵公司資產開發之政策任務、制訂植栽復育及運用計畫，並因應地方需求增設道路、停車場、公園等公共設施用地，為高雄未來發展奠定重要基礎。
臺鐵南部最大客貨車維修廠的貨車工場將改造為半室內外型遊樂園區，建築物占地約1.5萬平方公尺，高度約15公尺，高市工務局將內部設施活化利用，拆除建築物屋頂原有石棉瓦，部分屋頂板改設太陽能光電板，亦結合歷史導覽面板，打造鐵道歷史教育區。目前已進行屋頂結構拆除補強作業，公園處亦會協助周邊植栽修剪及環境整理。
公園處說明，園區內採分齡設計，設施包含多功能幼齡遊戲區、利用挑高空間設置多層網繩系統攀爬設施、抱石攀岩場、兒童趣味籃球場、滑步車兼直排輪練習場、pump track輪狀車練習場、跑酷練習區、戲水遊戲區、雲朵彈跳床、體健設施、火車車廂導覽兼賣店、多功能展演廣場、家長休憩區等近30項服務設施，除了2到5歲幼齡及5到12歲的學齡遊戲設施外，其餘都無使用年齡限制，且全區無收費，搭配鄰近輕軌凱旋武昌站，讓大小朋友都能在園區內盡情遊戲。
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