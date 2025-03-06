快訊

串通逼宮澤倫斯基？傳川普親信密會烏克蘭反對派 討論舉行總統大選

作者將兌現歌詞？台大畢業歌「上台大便」雀屏中選 校方：尊重學生

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

高雄市調高公托專業人員薪資7% 逾700人受惠

中央社／ 高雄6日電

高雄目前計62處公托，預計明年將布建達85處，另為強化公托機構人才與久任，市府對公托專業人員調升7%薪資並溯及年初起實施；社會局表示，估計有763名相關公托專業人員受惠。

陳其邁與民進黨立委邱議瑩、林岱樺等多名民意代表今天到仁武區灣內國小，出席仁武區第3處公托「仁武灣內公共托嬰中心」開幕活動，眾人一同拉下紅布為中心揭牌並參觀托育服務空間，和孩子們開心揮手打招呼。

陳其邁表示，近年來因北高雄半導體產業發展，帶動仁武區人口快速成長，隨之帶來公托及國中小學校等需求成長，將滾動式調整公托設置數量，目前已達62處，未來目標是85處，但數量有可能超過原本85處目標，希望再增加數量以滿足市民需求。

陳其邁指出，為強化公托機構人才與久任，行政院今年調整公共托育機構托育人員薪資，自新台幣3萬5485元調高為3萬8011元，而高雄部分則對主管人員、護理人員及廚工等公托專業人員，參照托育人員調升7%薪資並溯及今年1月1日起實施。

高雄市政府社會局表示，調薪對象為公托機構托育人員及公托相關專業人員，總計高雄有763人受惠，另外市府過去運用25處校園低度使用空間布建公托機構，「仁武灣內」在規劃新建校舍時期就將公托納入，是高雄第一處結合新建校舍成立的公托中心，後續還有其他校舍在新建時規劃公托空間，另外，今年將陸續在旗津、岡山、梓官、鼓山、茄萣及彌陀等地區成立公托機構，全市至民國115年將布建85處公托。

托育 薪資 陳其邁

延伸閱讀

總預算財劃法提覆議 陳其邁籲在野黨勿「紅了眼殺過頭」

擴大對美投資下…陳其邁：台積電投資高雄計畫不變

影／台積電赴美 陳其邁掛保證「投資高雄計畫沒改變」

影／下屆高雄市長心中屬意人選？陳其邁秒回：沒有

相關新聞

金門縣巷弄狹小古蹟多 金消向南市消防取經獨創幫浦車

金門縣巷弄狹小古蹟多、田野火警頻繁，金門消防局今天由副局長陳國瑋率員至台南市消防局參訪；南市消防局展示全國首創研發的細水...

高雄社區怨補助變少 理事長嘆「社會局社區發展工作補助非常不好用」

高雄市有超過700個社區發展協會，每個協會舉辦活動、執行發展計劃皆需經費，雖可向社會局遞交企劃申請補助，但活動案大多補助...

邱議瑩、林岱樺休兵？今天出席活動並肩而坐、理念一致

高雄市仁武區灣內公共托嬰中心今天啟用，爭取民進黨下屆市長提名的立委林岱樺及邱議瑩都有出席，兩人難得並肩而坐，中間沒有其他人隔開，雖然沒有太多互動，但貴賓致詞時，邱議瑩禮讓林岱樺先致詞，兩人意見一致，希望市府加速推動公托，會在立法院協助爭取相關預算。

社區協會補助少 高市議員籲調高

高雄市社區發展協會逾700個，推計畫、辦活動都需經費，雖可向社會局申請補助，但活動補助5千元，年度文化福利照顧計畫最多補...

屏東人 買廚餘機有補助

屏東縣去年加強執行垃圾分類破袋檢查，資源回收率大幅提升，但家戶垃圾中仍有相當比例的廚餘，縣府對此推出廚餘機補助方案，今年...

隨手一拍10多隻...美濃、鳥松淪小黑蚊地獄 幼童被叮全身紅點

高雄市近日氣溫回升，美濃區及鳥松區都傳出小黑蚊孳生，有2歲半孩童被叮咬到全身都是紅點，讓家長心疼不已，也有民眾說，站在戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。