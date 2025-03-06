快訊

串通逼宮澤倫斯基？傳川普親信密會烏克蘭反對派 討論舉行總統大選

作者將兌現歌詞？台大畢業歌「上台大便」雀屏中選 校方：尊重學生

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

金門縣巷弄狹小古蹟多 金消向南市消防取經獨創幫浦車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局今天實地示範幫浦消防車對於大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天實地示範幫浦消防車對於大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。記者袁志豪／翻攝

金門縣巷弄狹小古蹟多、田野火警頻繁，金門消防局今天由副局長陳國瑋率員至台南市消防局參訪；南市消防局展示全國首創研發的細水霧幫浦消防車，該車將專門運用於機動車輛上設備，安裝至現有的災情勘查皮卡車上，令金門消防人員留下深刻印象。

台南市消防局今天實地示範幫浦消防車對於大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。

台南市消防局指出，改裝後的幫浦消防車，跟傳統消防車比較，具有非常高的機動性，能穿梭於狹小巷弄；即使面對金門地區如迷宮般的窄巷也能暢行無阻的駛入，且能單人完成60公尺的布線，節省消防人力，以最快的速度將水線拉進起火居室出水搶救。

另外，金門縣是全國古蹟密度最高的縣市，幫浦消防車細水霧設備具有低衝擊性及高效省水的特點，能以水霧將起火處籠罩包覆，快速降溫達到滅火的功效，避免水線的衝擊導致古蹟建築物損害。

相較於傳統消防車每分鐘動輒數百公升的出水量，幫浦消防車每分鐘出水更僅有22公升，能大幅度減少救災時所衍生的水損，而對於田野雜草火警得以高效節水的方式救災，更是十分適合。

市長黃偉哲表示，能夠得到鄰近縣市的青睞千里前來取經，市府消防局分享創新研發成果，期盼所有消防同仁在第一線衝鋒陷陣時，都能非常安全且有效率，維護百姓生命財產之安全。

台南市消防局長李明峯表示，科技日新月異，火災類型跟以往相較有延燒非常快速、熱釋率高及更難撲滅的特性，消防局也必須跟與時俱進以提升救災技術增進搶救量能，透過交流研討、教學相長，更能激盪出火花。

台南市消防局今天實地示範幫浦消防車對於大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天實地示範幫浦消防車對於大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天實地示範幫浦消防車對於大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天實地示範幫浦消防車對於大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天實地示範幫浦消防車對於大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天實地示範幫浦消防車對於大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。記者袁志豪／翻攝

古蹟 台南 金門

延伸閱讀

全國首例！科技廠員工昏迷「視訊輔助急救成功」 OHCA患者康復出院

清明掃墓…彰化縣動用無人機鎖定10大火災熱點墓區巡查

巧固球女國手成打火勇消 吳安怡榮獲傑出女性公務員獎

全聯倉儲大火建材遭質疑 中市消防已交火調報告

相關新聞

金門縣巷弄狹小古蹟多 金消向南市消防取經獨創幫浦車

金門縣巷弄狹小古蹟多、田野火警頻繁，金門消防局今天由副局長陳國瑋率員至台南市消防局參訪；南市消防局展示全國首創研發的細水...

高雄社區怨補助變少 理事長嘆「社會局社區發展工作補助非常不好用」

高雄市有超過700個社區發展協會，每個協會舉辦活動、執行發展計劃皆需經費，雖可向社會局遞交企劃申請補助，但活動案大多補助...

邱議瑩、林岱樺休兵？今天出席活動並肩而坐、理念一致

高雄市仁武區灣內公共托嬰中心今天啟用，爭取民進黨下屆市長提名的立委林岱樺及邱議瑩都有出席，兩人難得並肩而坐，中間沒有其他人隔開，雖然沒有太多互動，但貴賓致詞時，邱議瑩禮讓林岱樺先致詞，兩人意見一致，希望市府加速推動公托，會在立法院協助爭取相關預算。

社區協會補助少 高市議員籲調高

高雄市社區發展協會逾700個，推計畫、辦活動都需經費，雖可向社會局申請補助，但活動補助5千元，年度文化福利照顧計畫最多補...

屏東人 買廚餘機有補助

屏東縣去年加強執行垃圾分類破袋檢查，資源回收率大幅提升，但家戶垃圾中仍有相當比例的廚餘，縣府對此推出廚餘機補助方案，今年...

隨手一拍10多隻...美濃、鳥松淪小黑蚊地獄 幼童被叮全身紅點

高雄市近日氣溫回升，美濃區及鳥松區都傳出小黑蚊孳生，有2歲半孩童被叮咬到全身都是紅點，讓家長心疼不已，也有民眾說，站在戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。