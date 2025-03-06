金門縣巷弄狹小古蹟多 金消向南市消防取經獨創幫浦車

金門縣巷弄狹小古蹟多、田野火警頻繁，金門消防局今天由副局長陳國瑋率員至台南市消防局參訪；南市消防局展示全國首創研發的細水霧幫浦消防車，該車將專門運用於機動車輛上設備，安裝至現有的災情勘查皮卡車上，令金門消防人員留下深刻印象。

台南市消防局今天實地示範幫浦消防車對於大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。

台南市消防局指出，改裝後的幫浦消防車，跟傳統消防車比較，具有非常高的機動性，能穿梭於狹小巷弄；即使面對金門地區如迷宮般的窄巷也能暢行無阻的駛入，且能單人完成60公尺的布線，節省消防人力，以最快的速度將水線拉進起火居室出水搶救。

另外，金門縣是全國古蹟密度最高的縣市，幫浦消防車細水霧設備具有低衝擊性及高效省水的特點，能以水霧將起火處籠罩包覆，快速降溫達到滅火的功效，避免水線的衝擊導致古蹟建築物損害。

相較於傳統消防車每分鐘動輒數百公升的出水量，幫浦消防車每分鐘出水更僅有22公升，能大幅度減少救災時所衍生的水損，而對於田野雜草火警得以高效節水的方式救災，更是十分適合。

市長黃偉哲表示，能夠得到鄰近縣市的青睞千里前來取經，市府消防局分享創新研發成果，期盼所有消防同仁在第一線衝鋒陷陣時，都能非常安全且有效率，維護百姓生命財產之安全。

台南市消防局長李明峯表示，科技日新月異，火災類型跟以往相較有延燒非常快速、熱釋率高及更難撲滅的特性，消防局也必須跟與時俱進以提升救災技術增進搶救量能，透過交流研討、教學相長，更能激盪出火花。