周春米赴日 行銷屏東農漁特產拓通路

屏東縣長周春米今天率團赴日，此行除參加東京食品展拚訂單，也會赴九州地區行銷密棗、鳳梨，並登上西鐵觀光列車推薦龍虎斑特色料理，為屏東農漁特產開拓更多通路。

屏東縣政府今天新聞稿表示，周春米上任以來，連續2年東京食品展都不缺席，屏東業者組成的「屏東隊」也創佳績，像是生產鴨蛋加工製品的浤良食品公司，去年參展後獲得日本神戶物產集團560箱皮蛋訂單，2個月後即封櫃出貨8萬顆皮蛋外銷日本。

縣府指出，為行銷屏東優質物產，周春米6至12日率團赴日。有15家「屏東隊」業者前往參加東京食品展，加上在台灣館的11家屏東業者，今年總共有26家屏東業者參與，是參展家數最多的縣市。

除參加東京食品展外，周春米會先到九州福岡地區辦理農產品展售會，屏東蜜棗、鳳梨將進軍福岡最具最頂級水果專賣店，鳳梨也會在東京Belx超市10家分店展售1個月。

另外，屏東養殖的龍虎斑歷經台日8年經貿會議多次諮商，終於成功外銷日本，首批2.8公噸龍虎斑已於2月初出口，由西日本鐵道株式會社集團採購，將登上知名的西鐵午餐列車「THE RAIL KITCHENCHIKUGO」，及西鐵集團旗下28間超市、4間飯店的便當或魚片，周春米將推薦美味的龍虎斑特色料理，盼更多日本朋友享受來自屏東的美味。