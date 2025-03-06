高雄社區怨補助變少 理事長嘆「社會局社區發展工作補助非常不好用」

高雄市有超過700個社區發展協會，每個協會舉辦活動、執行發展計劃皆需經費，雖可向社會局遞交企劃申請補助，但活動案大多補助5千元，年度文化福利照顧計劃最多獲10萬補助，許多在地協會抱怨金額不足、審查嚴格，維持運動只能到處募款、苦撐，民代也認為通膨因素，補助上限應調整為15萬元，才能有助社區活絡發展。

社會局補助社區發展工作類別分為成長學習方案類（育樂福利公益活動）、社區培力方案類、社區紮根方案類（弱勢關懷、人文歷史計畫）、聯合發展方案類和政策性實驗方案類，前3者每案補助5千至5萬，社區紮根方案類中「意識提升文化傳承計畫」若有延續性或具體行動方案，可提高至6萬，而「福利照顧初辦準備計畫」也可提高至10萬。

根據社會局推動社區發展工作補助要點，聯合發展方案類每案最高補助20萬元，同一單位以補助一案為原則，受補助者應有1成自籌款，政策性實驗方案類則視計畫核定；補助原則為非公益性活動或團體定期辦理的內部業務，不得申請補助，旅遊、摸彩品、紀念品、獎金、獎品、設備、資本支出等也不予補助，最終目的達成福利社區化。

高市議員張博洋表示，原縣區社區可向中央農委會申請農村再生或地方創生計畫補助，反而原市的社區發展協會在經費欠缺及相關計畫資源不足下，經營較為困難，但社會局的補助要點讓社區申請舉辦文教活動、公益活動、培力方案、福利照顧、發行社區報等業務，每次供經費5千到3萬不等，每年上限僅10萬，超過10萬則須專案審查。

張博洋認為，因應通貨膨脹，政府小額採購已從10萬元調整至15萬元，社區補助上限也應調整為15萬元，另外應開放社區發展協會可針對補助勻支核銷，以利社區在行政作業上更便利。避免社區因經費預算無拿捏好，某些預算項目超支或不足時，卻無法截長補短勻支，「放寬社區發展工作補助要點之補助規範，才能有助社區活絡發展」。

「社會局社區發展工作補助非常不好用！」三民區安泰社區發展協會理事長張正二表示，該要點補助金額太低，審核批發金額是砍半再砍半，早期協會最多曾申請7案，去年僅剩1案，今年已不打算申請，轉而向其他局處單位申請經費；左營區新下社區發展協會理事長王素珍說，多數社區育樂公益活動只有5千元補助，審核嚴苛、金額不足，只能抱著不無小補心態，向其他單位找經費。

社會局表示，去年市府推動社區發展工作(含社區照顧關懷據點)補助經費約1億1951萬餘元，依社區發展工作補助要點規定，各項補助方案類別訂有最高補助金額，連續性多元福利服務最高金額20萬元，每年核定社區補助案件打700餘件，執行率高達9成5以上，去年有174件辦理多元福利服務方案或據點補助20萬元以上；另各社區發展協會能依其年度方案計畫性質，向衛生、文化、都發、農業、警政及勞工等各目的事業主管機關申請相關經費補助。