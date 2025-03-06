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社區協會補助少 高市議員籲調高
高雄市社區發展協會逾700個，推計畫、辦活動都需經費，雖可向社會局申請補助，但活動補助5千元，年度文化福利照顧計畫最多補助10萬，許多協會埋怨金額不足，有的甚至質疑「顏色」不對，沒補半毛錢，只能四處募款苦撐，民代籲市府調高補助上限到15萬元，才能有助社區活絡發展。
社會局說，去年社區發展工作補助經費約1億1951萬餘元，各項補助方案類別訂有最高補助金額，但為鼓勵社區發展協會辦理連續性多元福利服務，最高補助20萬元；社會局每年核定的社區補助案有700餘件，執行率高達9成5。各協會也可依計畫性質，向衛生等其他目的事業主管機關申請補助。
「社區發展工作補助非常不好用」，三民區安泰社區發展協會理事長張正二說，補助金額太低，審批金額常是砍半再砍半，早期協會最多曾申請7案，去年僅剩1案，今年已不打算申請；左營區新下社區發展協會理事長王素珍說，多數社區育樂公益活動只補助5千元，審核太嚴苛。
議員張博洋說，原縣區社區發展協會可向中央申請農村再生或地方創生計畫補助，反倒原市區的社區協會在經費欠缺下經營較為困難。依社會局補助要點，社區申辦文教、公益等活動或培力方案、福利照顧等業務，每次只補助5千元到3萬元不等，每年上限僅10萬元，超過須專案審查。因應通貨膨脹，政府小額採購已從10萬元調至15萬元，社區補助上限也應調高至15萬元才合宜。
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