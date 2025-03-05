苗栗三義與連江東引締姐妹鄉 促進慢城觀光交流

中央社／ 連江縣5日電

苗栗縣三義鄉與連江縣東引鄉，今天締結為姐妹鄉。連江縣府表示，雙方將針對文化、觀光與產業合作與交流，攜手推動永續發展，以及共推慢城運動的理念。

連江縣政府今天發布新聞表示，今天的締結姐妹鄉儀式，由東引鄉長林德建率團，前往三義鄉公所，與三義鄉長呂明忠共同簽署合作備忘錄。

連江縣府說，三義鄉於2016年通過國際慢城組織認證，長年推廣木雕藝術、客家文化與自然生態旅遊，成為台灣慢城的重要代表。

連江縣府說，東引鄉自2024年起推動慢城認證，已進入台灣慢城聯盟的審查階段，期望今年6月取得國際認證。雙方締結姐妹鄉鎮，象徵深化合作，共同推動慢城理念。

新聞稿說，在場見證的苗栗縣長鍾東錦表示，三義鄉是台灣慢城標竿之一，東引鄉擁有豐富的戰地文化與海洋景觀，彼此能共同推廣永續旅遊，為地方發展帶來更多可能性。三義鄉長呂明忠剛好是台灣慢城聯盟主席，由呂明忠輔導，應該事半功倍。

呂明忠說，三義鄉多年深耕慢城發展，這次與東引締結為姐妹鄉，不僅是兩地文化觀光交流的新契機，也希望分享經驗，協助東引成功獲得國際認證。

連江縣政府秘書長張龍德與林德建都表示，與三義的交流，將有助於東引學習成功經驗，讓外界更認識馬祖的慢城潛力。透過合作，讓更多人認識離島東引的魅力。

慢城（Slow city）是創立於義大利的非營利「國際慢城組織」所提倡的生活概念，目標是減緩市鎮的生活節奏，通過減低空間運用和交通的流動，以提升生活質素。

成功 鄉長

延伸閱讀

早年曾是不能說的秘密 苗栗大湖農會：草莓食用安全無疑

議長盃桌球錦標賽桃園開打 苗栗議長李文斌拚4連霸

「美人湯」再發威 苗栗泰安溫泉榮獲金泉獎4項大獎

多一分安全保障 苗栗縣立體育館桌球場將增設安全地墊

相關新聞

隨手一拍10多隻...美濃、鳥松淪小黑蚊地獄 幼童被叮全身紅點

高雄市近日氣溫回升，美濃區及鳥松區都傳出小黑蚊孳生，有2歲半孩童被叮咬到全身都是紅點，讓家長心疼不已，也有民眾說，站在戶...

松鼠別再來！ 驚蟄萬物更新 台電辦誓師防動物誤觸電網

今日是24節氣中的驚蟄，象徵萬物更新、生機盎然，各種動物活動開始活躍。為了防範動物誤觸電網事故，台電屏東區處今日舉辦「春...

台電金門區處驚蟄強化電網防護 全面動員防範鳥獸干擾

今天正值二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸活動逐漸頻繁，為降低因鳥獸活動、樹木生長等原因導致的停電風險，台電金門...

地方刊物參與國際獎賽 「屏東本事」獲德國iF設計獎

被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award），2025得獎名單揭曉，屏東縣政府出版的「屏東本事...

登山客高雄鳴海山遇鼬獾追咬 農業局：已2鼬獾屍體驗出狂犬病

台中的張姓女子及友人2日中午12時許，在高雄茂林區鳴海山登山時，突然遭到從樹洞跑出來的1之鼬獾追逐、攻擊，鼬獾甚至咬住其...

台積電高雄5座晶圓廠區環評全過關 環團：不意外

高市府環保局今天召開台積電P4、P5廠「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」環評大會，審查結果通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。