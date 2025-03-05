隨手一拍10多隻...美濃、鳥松淪小黑蚊地獄 幼童被叮全身紅點

高雄市近日氣溫回升，美濃區及鳥松區都傳出小黑蚊孳生，有2歲半孩童被叮咬到全身都是紅點，讓家長心疼不已，也有民眾說，站在戶外2分鐘就被叮得滿頭包，美濃區公所更在今天下午緊急通報，呼籲民眾一起來防治。高雄市政府表示，區公所將協調環保局清潔隊擇日施藥降低小黑蚊密度。

美濃區合和里長林作松說，小黑蚊大約從2月下旬開始爆發，尤其這幾天特別多，大前天他坐在機車上，突然覺得很癢，出手一拍「哎呀，10多隻小黑蚊」；到今天為止已有10多個里民來向他投訴遭小黑蚊叮咬，而且小黑蚊不只在戶外，還會飛進民宅，希望相關單位協助解決小黑蚊。

林作松說，有些里民習慣在陽台泡茶或乘涼，最近小黑蚊爆發，待不到幾分鐘，雙腳就被叮得紅腫發癢，「現在都不敢泡茶」，也有朋友的2歲半孫子被小黑蚊咬到全身都是紅點，頭部、雙手嚴重腫脹，家人都覺得很不忍心。

鳥松區澄清湖園近日也出現許多小黑蚊，有遊客遇到小黑蚊襲擊，出手拍了一下，手掌一堆被拍死的小黑蚊與血跡，他拍下照片貼上網路，引起網友熱議，直呼「太可怕了吧」、「還不快撤」。遊客說，照片是在在國軍忠靈塔旁拍的，但其實小黑蚊「整個園區都有」。

高市府說，小黑蚊不是蚊子，而是屬於雙翅目蠓科的台灣鋏蠓，是一種體型微小的吸血昆蟲，俗稱「黑微仔」，是台灣原生種的吸血昆蟲，具有感應到人的氣味才起飛吸血特性，小黑蚊成蟲體長約1.4mm，雌蟲嗜吸人血，吸血活動白天進行，以上午11點至下午3點為吸血高峰易被叮咬。