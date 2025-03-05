打造半導體產業聚落 高捷世運站東南側劃更新地區

因應楠梓產業園區啟用後的商務發展需求，高市府與中央攜手加速推動原高雄煉油廠轉型，打造半導體產業聚落，今天都市計畫委員會審議通過周邊捷運世運站東南側A5、A6街廓劃定都市更新地區。

高雄市副市長林欽榮今天主持第128次都市計畫委員會，審議通過高雄捷運R17世運站東南側A5、A6街廓第二種商業區及三民區原覆鼎金北營區劃定更新地區暨訂定都市更新計畫、鹽埕示範市場地下1樓作停車場臨時使用等案。

林欽榮表示，市府與中央攜手加速推動原高雄煉油廠轉型，民國112年4月發布細部計畫，將其納入TOD（大眾運輸導向發展）框架，今天都委會審議進一步將捷運R17世運站東南側A5、A6街廓（約2.45公頃）劃定為都市更新地區。

林欽榮指出，此案於委員會審議時應附加決議要求於都更開發時，規劃立體人行公共空橋串聯捷運世運站，讓更新基地的商務居住人口直接出入捷運站，有效結合經濟部循環技術專區，強化地方生活與楠梓產業園區的連結。

市府捷運局表示，此次開發基地位於經濟部「循環技術暨材料創新研發及專區」，鄰近捷運世運站，採TOD大眾運輸導向，發展高密度及整合型商業服務設施，預計可提供2萬8370坪作商務服務、員工住宿、休閒公益性設施，並以立體空橋串聯至捷運世運站，提供企業安家計畫基地，為地區發展創造多贏。

此外，國家住宅及都市更新中心擇定高雄市三民區原覆鼎金北營區及其周邊達更新年限私有建築的土地，劃定為都市更新地區，同時參考高雄市都市更新自治條例第3條訂定更新單元劃定基準，保障私有地主可自行推動更新。

同時，都市計畫委員會也審議通過鹽埕示範市場地下1樓作停車場臨時使用案。都發局說明，鹽埕示範市場地下1樓目前空間閒置，為活化及轉型及紓解周邊停車需求，審議通過停車場使用，未來將提供周邊地區更便利停車服務。