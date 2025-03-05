高雄女騎士壓到3米長巨蟒 4男合力抬蛇置籠

高雄燕巢區鳳東路昨天凌晨出現一條3米長、重約50公斤網紋蟒，造成一名機車騎士輾壓摔車，幸好僅輕傷。高雄市農業局表示，由4名男子合力才將這條巨蟒抬至籠內，後續送屏科大安置。

高雄市政府警察局岡山分局鳳雄派出所昨天凌晨1時許獲報，20歲陳姓機車騎士行經燕巢區鳳東路一處加油站旁時，不慎輾壓到一條蟒蛇導致跌倒，造成陳女輕微擦傷，經自行就醫後無大礙。

警方表示，經查陳女沒有酒駕，已派員到場拍照及測繪，肇因待交通警察大隊分析鑑定，並呼籲民眾夜間行駛務必注意路況，若發現動物妨礙交通需協助時，可撥打1959動物保護專線，由農政機關協處。

高雄市政府農業局表示，該網紋蟒長約3米、重約50公斤，由於蛇身壯碩、力道強勁，捕捉過程需極大耐心與技巧。捕抓人員先以布蓋住蟒蛇頭部以降低抵抗，接著穩定控制，最終由4名成年男子合力成功將蛇抬起置於運輸籠。

農業局表示，該網紋蟒是今年迄今為止發現最大型蛇類，並在昨天中午12時許送至國立屏東科技大學妥善安置。經統計，去年共接獲3658件民眾通報捉蛇案件，另外，今年截至2月已累計接獲111件通報。