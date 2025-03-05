松鼠別再來！ 驚蟄萬物更新 台電辦誓師防動物誤觸電網

今日是24節氣中的驚蟄，象徵萬物更新、生機盎然，各種動物活動開始活躍。為了防範動物誤觸電網事故，台電屏東區處今日舉辦「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」，期許同仁落實七大關鍵措施，確保電網維護良好、供電穩定，提升供電品質。

過去常有發生松鼠等小動物誤觸電網，引發停電的意外；24節氣中的驚蟄代表春回大地，各種動物活動日益活躍，依台電統計分析，鳥獸及樹竹等外物碰觸造成停電事故，開始有增加趨勢。

台電屏東區處去年高壓設備停電事故169件，為了減少外物誤觸造成的停電，特地選在驚蟄舉辦「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」，希望同仁能做到七大關鍵措施，把今年高壓設備停電事故能降至140件以下。

措施包括，修剪樹木、摘除鳥巢、運用紅外線熱影像技術提前預警異常狀況、配電管路防挖宣導、防止異物進入開關箱、確保電驛保護裝置設定精確、責任分界點接頭紅外線檢測等。