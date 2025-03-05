快訊

馬偕醫院上月500電腦當機…1660萬病人個資恐外洩 駭客出價309萬賣出

王大陸涉教唆毆打Uber司機 1凶嫌竟是軍人…警直衝成功嶺逮人

傅崐萁赴香港推觀光…女團員因25年前舊案被捕 行李都沒領人就消失

聽新聞
0:00 / 0:00

松鼠別再來！ 驚蟄萬物更新 台電辦誓師防動物誤觸電網

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
過去常有鳥類築巢誤觸電網，引發停電的意外。圖／台電屏東區處提供
過去常有鳥類築巢誤觸電網，引發停電的意外。圖／台電屏東區處提供

今日是24節氣中的驚蟄，象徵萬物更新、生機盎然，各種動物活動開始活躍。為了防範動物誤觸電網事故，台電屏東區處今日舉辦「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」，期許同仁落實七大關鍵措施，確保電網維護良好、供電穩定，提升供電品質。

過去常有發生松鼠等小動物誤觸電網，引發停電的意外；24節氣中的驚蟄代表春回大地，各種動物活動日益活躍，依台電統計分析，鳥獸及樹竹等外物碰觸造成停電事故，開始有增加趨勢。

台電屏東區處去年高壓設備停電事故169件，為了減少外物誤觸造成的停電，特地選在驚蟄舉辦「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」，希望同仁能做到七大關鍵措施，把今年高壓設備停電事故能降至140件以下。

措施包括，修剪樹木、摘除鳥巢、運用紅外線熱影像技術提前預警異常狀況、配電管路防挖宣導、防止異物進入開關箱、確保電驛保護裝置設定精確、責任分界點接頭紅外線檢測等。

台電屏東區處長饒祐禎表示，春季氣候變化劇烈，雷擊、鳥獸活動、樹竹等外力因素都可能影響電力設備穩定，因此更要強化配電系統韌性，減少停電事故。線路班長潘柏勳表示，透過強化電網巡檢，可提前消除潛在風險，將設備故障可能性降至最低，確保供電品質。

過去常有猴子等小動物誤觸電網，引發停電的意外。圖／台電屏東區處提供
過去常有猴子等小動物誤觸電網，引發停電的意外。圖／台電屏東區處提供
為了防範動物誤觸電網事故，今日驚蟄，台電屏東區處今日舉辦「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」。圖／台電屏東區處提供
為了防範動物誤觸電網事故，今日驚蟄，台電屏東區處今日舉辦「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」。圖／台電屏東區處提供
過去常有松鼠等小動物誤觸電網，引發停電的意外。圖／台電屏東區處提供
過去常有松鼠等小動物誤觸電網，引發停電的意外。圖／台電屏東區處提供

停電 動物

延伸閱讀

台電澎湖區處加強設施檢測 盼穩定春季供電

台電金門區處驚蟄啟動線路維護 防鳥獸釀停電事故

台電金門區處驚蟄強化電網防護 全面動員防範鳥獸干擾

「驚蟄」春雷颳大風雨 苗縣通霄有石雕龍柱也被吹倒

相關新聞

松鼠別再來！ 驚蟄萬物更新 台電辦誓師防動物誤觸電網

今日是24節氣中的驚蟄，象徵萬物更新、生機盎然，各種動物活動開始活躍。為了防範動物誤觸電網事故，台電屏東區處今日舉辦「春...

台電金門區處驚蟄強化電網防護 全面動員防範鳥獸干擾

今天正值二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸活動逐漸頻繁，為降低因鳥獸活動、樹木生長等原因導致的停電風險，台電金門...

地方刊物參與國際獎賽 「屏東本事」獲德國iF設計獎

被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award），2025得獎名單揭曉，屏東縣政府出版的「屏東本事...

登山客高雄鳴海山遇鼬獾追咬 農業局：已2鼬獾屍體驗出狂犬病

台中的張姓女子及友人2日中午12時許，在高雄茂林區鳴海山登山時，突然遭到從樹洞跑出來的1之鼬獾追逐、攻擊，鼬獾甚至咬住其...

台積電高雄5座晶圓廠區環評全過關 環團：不意外

高市府環保局今天召開台積電P4、P5廠「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」環評大會，審查結果通...

南迴婦女福音 大武衛生所名醫駐診看婦科

台東南迴婦女看診福利再升級，大武衛生所昨起增設婦產科專科門診服務，並由醫學中心義大醫療財團法人義大醫院婦產部長郭富珍醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。