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松鼠別再來！ 驚蟄萬物更新 台電辦誓師防動物誤觸電網
今日是24節氣中的驚蟄，象徵萬物更新、生機盎然，各種動物活動開始活躍。為了防範動物誤觸電網事故，台電屏東區處今日舉辦「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」，期許同仁落實七大關鍵措施，確保電網維護良好、供電穩定，提升供電品質。
過去常有發生松鼠等小動物誤觸電網，引發停電的意外；24節氣中的驚蟄代表春回大地，各種動物活動日益活躍，依台電統計分析，鳥獸及樹竹等外物碰觸造成停電事故，開始有增加趨勢。
台電屏東區處去年高壓設備停電事故169件，為了減少外物誤觸造成的停電，特地選在驚蟄舉辦「春季加強穩定供電作為宣誓儀式」，希望同仁能做到七大關鍵措施，把今年高壓設備停電事故能降至140件以下。
措施包括，修剪樹木、摘除鳥巢、運用紅外線熱影像技術提前預警異常狀況、配電管路防挖宣導、防止異物進入開關箱、確保電驛保護裝置設定精確、責任分界點接頭紅外線檢測等。
台電屏東區處長饒祐禎表示，春季氣候變化劇烈，雷擊、鳥獸活動、樹竹等外力因素都可能影響電力設備穩定，因此更要強化配電系統韌性，減少停電事故。線路班長潘柏勳表示，透過強化電網巡檢，可提前消除潛在風險，將設備故障可能性降至最低，確保供電品質。
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