快訊

中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

台積電高雄廠環評過關 經發局：電力足供5座廠全年24小時運作

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台積電5座廠區（P1~P5）年用電將達92億度。圖／地球公民基金會提供
台積電5座廠區（P1~P5）年用電將達92億度。圖／地球公民基金會提供

台積電高雄P4、P5廠環評今天審查通過，外界憂心台積電5座廠房正式運作後，對水電的高用量、高需求對高雄造成衝擊。高市經發局說，推估台積電高雄廠5座廠全年無休、24小時運作，1年用電約92億度，而高雄整體電力有約185億度餘裕，足夠需求。

經發局表示，依照環評書件說明，台積電高雄P1廠至P5廠碳排量每年390.29萬公噸，台積電為達成2040 RE100目標，對於再生能源的取得已持續與綠能發電業者合作，包括風能、太陽能及小水力發電等簽立長期合約，合作開發綠電。

經發局說，台積電未來設廠終期用水量每日10.75萬噸，用電105萬kW皆已取得台水與台電公司供應同意，用水部分，用水回收率達82%，工業用水以100%由市政再生水供應使用。

經發局說，台積電高雄廠用電部分，如以5座廠全年無休，每日運行24小時作最大量推估，1年用電約為92億度。高雄2023年總發電為479.3億度，而高雄轄區總售電294.8億度，售電僅占發電61.51%，整體電力尚約185億度餘裕，足夠台積電高雄廠的用電需求。

台積電 水電 環評

延伸閱讀

台積電擴大對美投資 朱立倫：請問總統台灣獲得什麼？

台積電赴美大投資 家登董座邱銘乾：台灣「當責」文化 會守住台積

影／台積電牽涉國家安全 朱立倫：保護產業政府應站在前面

綠指在野唱衰台積電對美投資 藍促先說明對應措施

相關新聞

台電金門區處驚蟄強化電網防護 全面動員防範鳥獸干擾

今天正值二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸活動逐漸頻繁，為降低因鳥獸活動、樹木生長等原因導致的停電風險，台電金門...

遭公懲會停職的李穆生出任南市府參事 藍批「護黑」市府稱依法任用

台南市議會國民黨團書記長林燕祝指接獲陳情，質疑市府新任參事李穆生，曾擔任過台南縣和高雄環保局長，因涉洩密遭判刑，公懲會也...

台積電高雄廠環評過關 經發局：電力足供5座廠全年24小時運作

台積電高雄P4、P5廠環評今天審查通過，外界憂心台積電5座廠房正式運作後，對水電的高用量、高需求對高雄造成衝擊。高市經發...

地方刊物參與國際獎賽 「屏東本事」獲德國iF設計獎

被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award），2025得獎名單揭曉，屏東縣政府出版的「屏東本事...

登山客高雄鳴海山遇鼬獾追咬 農業局：已2鼬獾屍體驗出狂犬病

台中的張姓女子及友人2日中午12時許，在高雄茂林區鳴海山登山時，突然遭到從樹洞跑出來的1之鼬獾追逐、攻擊，鼬獾甚至咬住其...

台積電高雄5座晶圓廠區環評全過關 環團：不意外

高市府環保局今天召開台積電P4、P5廠「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」環評大會，審查結果通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。