台電金門區處驚蟄啟動線路維護 防鳥獸釀停電事故

今天是象徵萬物復甦的驚蟄，為避免鳥獸、樹竹造成停電事故，台電金門區營業處啟動線路重點維護工作，針對配電線路強化供電韌性，包括更新電纜、樹木修剪、變壓器汰換等。

今天是24節氣中的驚蟄，象徵春雷初響、萬物復甦，是鳥獸蟲甦醒時機，為降低鳥獸、樹竹等外力因素造成停電事故。台電金門區營業處透過新聞稿表示，動員投入58人，大型機具、車輛共25台，以加強防範鳥獸造成停電事故發生。

台電金門區處長顏國俊表示，部分鳥獸平時會在樹木和桿線上穿梭、跳躍甚至築巢，當不慎碰觸台電設備或相鄰線路時，常會引起停電事故，為防止鳥獸碰觸導致停電事件，將針對配電線路進行供電韌性強化，更新電纜、裸露設備被覆化、摘除桿上的鳥巢。

顏國俊說，另外也將加速辦理變壓器汰換、礙子清洗、樹木修剪、開關設備基礎台及孔洞防堵、紅外線檢測等作業，持續強化電網韌性、降低停電事故發生，讓民眾用電更安全放心。