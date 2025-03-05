快訊

中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

台電金門區處驚蟄啟動線路維護 防鳥獸釀停電事故

中央社／ 金門縣5日電

今天是象徵萬物復甦的驚蟄，為避免鳥獸、樹竹造成停電事故，台電金門區營業處啟動線路重點維護工作，針對配電線路強化供電韌性，包括更新電纜、樹木修剪、變壓器汰換等。

今天是24節氣中的驚蟄，象徵春雷初響、萬物復甦，是鳥獸蟲甦醒時機，為降低鳥獸、樹竹等外力因素造成停電事故。台電金門區營業處透過新聞稿表示，動員投入58人，大型機具、車輛共25台，以加強防範鳥獸造成停電事故發生。

台電金門區處長顏國俊表示，部分鳥獸平時會在樹木和桿線上穿梭、跳躍甚至築巢，當不慎碰觸台電設備或相鄰線路時，常會引起停電事故，為防止鳥獸碰觸導致停電事件，將針對配電線路進行供電韌性強化，更新電纜、裸露設備被覆化、摘除桿上的鳥巢。

顏國俊說，另外也將加速辦理變壓器汰換、礙子清洗、樹木修剪、開關設備基礎台及孔洞防堵、紅外線檢測等作業，持續強化電網韌性、降低停電事故發生，讓民眾用電更安全放心。

停電 台電

延伸閱讀

台電金門區處驚蟄強化電網防護 全面動員防範鳥獸干擾

金門千人進香團明啟程 縣長陳福海睽違2年再度率團赴陸

「驚蟄」到昆蟲鳥獸開始活躍 台電為確保供電啟動穩定供電行動

周三入驚蟄…4生肖注意血光之災 小心傳染病戒吃生冷

相關新聞

台電金門區處驚蟄強化電網防護 全面動員防範鳥獸干擾

今天正值二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸活動逐漸頻繁，為降低因鳥獸活動、樹木生長等原因導致的停電風險，台電金門...

遭公懲會停職的李穆生出任南市府參事 藍批「護黑」市府稱依法任用

台南市議會國民黨團書記長林燕祝指接獲陳情，質疑市府新任參事李穆生，曾擔任過台南縣和高雄環保局長，因涉洩密遭判刑，公懲會也...

台積電高雄廠環評過關 經發局：電力足供5座廠全年24小時運作

台積電高雄P4、P5廠環評今天審查通過，外界憂心台積電5座廠房正式運作後，對水電的高用量、高需求對高雄造成衝擊。高市經發...

地方刊物參與國際獎賽 「屏東本事」獲德國iF設計獎

被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award），2025得獎名單揭曉，屏東縣政府出版的「屏東本事...

登山客高雄鳴海山遇鼬獾追咬 農業局：已2鼬獾屍體驗出狂犬病

台中的張姓女子及友人2日中午12時許，在高雄茂林區鳴海山登山時，突然遭到從樹洞跑出來的1之鼬獾追逐、攻擊，鼬獾甚至咬住其...

台積電高雄5座晶圓廠區環評全過關 環團：不意外

高市府環保局今天召開台積電P4、P5廠「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」環評大會，審查結果通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。