台電金門區處驚蟄強化電網防護 全面動員防範鳥獸干擾

今天正值二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸活動逐漸頻繁，為降低因鳥獸活動、樹木生長等原因導致的停電風險，台電金門區營運處今日全面動員，展開電網防護與線路維護工作，以提升供電穩定性。

台電金門區處處長顏國俊表示，每年春季鳥類都會頻繁活動，牠們常在電桿、變壓器或高壓線間穿梭、跳躍，甚至築巢，若不慎碰觸設備，恐引發短路或跳電事故；此外，樹木、竹子在春季快速生長，若與電線過於接近，也可能造成供電異常，為防止這些外力干擾影響供電，台電啟動電網韌性強化計畫，全面檢修配電線路並進行預防性維護。