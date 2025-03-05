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台電金門區處驚蟄強化電網防護 全面動員防範鳥獸干擾

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今天是24節氣中的「驚蟄」，台電金門區處動員人力、機具、車輛全面啟動線路重點維護工作，以加強防範鳥獸造成事故發生。圖／台電提供
今天是24節氣中的「驚蟄」，台電金門區處動員人力、機具、車輛全面啟動線路重點維護工作，以加強防範鳥獸造成事故發生。圖／台電提供

今天正值二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸活動逐漸頻繁，為降低因鳥獸活動、樹木生長等原因導致的停電風險台電金門區營運處今日全面動員，展開電網防護與線路維護工作，以提升供電穩定性。

台電金門區處處長顏國俊表示，每年春季鳥類都會頻繁活動，牠們常在電桿、變壓器或高壓線間穿梭、跳躍，甚至築巢，若不慎碰觸設備，恐引發短路或跳電事故；此外，樹木、竹子在春季快速生長，若與電線過於接近，也可能造成供電異常，為防止這些外力干擾影響供電，台電啟動電網韌性強化計畫，全面檢修配電線路並進行預防性維護。

此次動員共投入58名人力，並出動25台大型機具與車輛，重點進行多項強化作業，包括更換老舊電纜、為裸露設備加裝防護覆蓋、拆除電桿上的鳥巢，以降低鳥類干擾風險。此外，台電也同步加速辦理變壓器汰換、礙子清洗、樹木修剪、加強開關設備基礎台及孔洞防堵，並運用紅外線檢測技術，預先排查潛在故障點，確保電力設施安全無虞。

台電金門區處今天上午宣誓降低停電事故決心，動員人力、機具、車輛全面啟動線路重點維護工作，以加強防範鳥獸造成事故發生。圖／台電提供
台電金門區處今天上午宣誓降低停電事故決心，動員人力、機具、車輛全面啟動線路重點維護工作，以加強防範鳥獸造成事故發生。圖／台電提供
台電金門區處今天動員人力、機具、車輛全面啟動線路重點維護工作，以加強防範鳥獸造成事故發生。持續強化電網韌性、降低停電事故的發生，讓民眾用電更安全放心。圖／台電提供
台電金門區處今天動員人力、機具、車輛全面啟動線路重點維護工作，以加強防範鳥獸造成事故發生。持續強化電網韌性、降低停電事故的發生，讓民眾用電更安全放心。圖／台電提供

台電 金門 風險

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