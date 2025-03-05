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屏東縣民看過來！縣府補助家戶購買廚餘機 最高6000元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣推出「家用廚餘機補助」方案，鼓勵縣民購買廚餘機，減少垃圾量將廚餘化作肥料資材。記者潘奕言／攝影
屏東縣推出「家用廚餘機補助」方案，鼓勵縣民購買廚餘機，減少垃圾量將廚餘化作肥料資材。記者潘奕言／攝影

屏東縣去年8月起加強執行垃圾分類破袋檢查，資源回收率大幅提升，但家戶垃圾中還是有相當比例的廚餘。為了減少垃圾中廚餘量，縣府推出「家用廚餘機補助」方案，年底前設籍屏東縣的民眾購買廚餘機，每台補助40%，以6000元為上限。

據縣府環保局統計，去年8月起加強執行垃圾分類破袋檢查後，8至12月破袋合格率76.4%，較1至7月合格率47%，提升了29.4%；8至12月資源回收量也提升15%，每月平均增加2577公噸。

不過部分民眾為求方便，將廚餘隨垃圾一起丟棄，家戶垃圾中還是有相當比例的廚餘。為了提升廚餘回收再利用率，縣府規畫家用廚餘機補助方案，鼓勵民眾自行購買家用廚餘機，將廚餘回收再利用，減少垃圾中廚餘量及環境衛生問題。

廚餘機補助方案自3月10日起至12月31日，設籍屏東縣的民眾購買廚餘機，每台可補助40%並以6000元為上限，每戶補助1台為限，總經費300萬元，如經費用罄即提前停止補助。

另補助廚餘機型限機械式或電子式，且屬「乾燥處理」及「生物分解」機型，而冷凍型及粉碎（鐵胃）型不在補助範圍，民眾購買時須注意。相關補助辦法可至環保局官網或「屏東環保go」粉絲專頁查詢。

環保局表示，市售廚餘機4000元到2萬元不等，不僅能處理一般廚餘，連骨頭、蛤蠣殼等堅硬物體也能處理。處理過程約2至7小時，處理後即可做為肥料資材；廚餘回收再利用，不但減少家中垃圾量，也能增加焚化爐壽命。

縣長周春米也分享他使用廚餘機的心得，他說，每天晚上只要將廚餘放入機器中，按下開關，隔天就會處理完成，非常方便。處理後的廚餘可作為肥料，家中如有種植物、盆栽，都可用來施肥，讓植物長得頭好壯壯。

屏東縣推出「家用廚餘機補助」方案，年底前設籍屏東縣的民眾購買廚餘機，每台補助40%，以6000元為上限。記者潘奕言／攝影
屏東縣推出「家用廚餘機補助」方案，年底前設籍屏東縣的民眾購買廚餘機，每台補助40%，以6000元為上限。記者潘奕言／攝影
屏東縣推出「家用廚餘機補助」方案，鼓勵縣民購買廚餘機，減少垃圾量將廚餘化作肥料資材。記者潘奕言／攝影
屏東縣推出「家用廚餘機補助」方案，鼓勵縣民購買廚餘機，減少垃圾量將廚餘化作肥料資材。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米與小朋友一起做垃圾分類。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米與小朋友一起做垃圾分類。記者潘奕言／攝影

屏東縣 廚餘機 環保局

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