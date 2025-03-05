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地方刊物參與國際獎賽 「屏東本事」獲德國iF設計獎

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「屏東本事VERY PINGTUNG」獲得德國iF設計獎「傳達設計類」獎項。圖／文化處提供
「屏東本事VERY PINGTUNG」獲得德國iF設計獎「傳達設計類」獎項。圖／文化處提供

被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award），2025得獎名單揭曉，屏東縣政府出版的「屏東本事VERY PINGTUNG」，以鮮明的視覺設計與細膩化書寫，呈現屏東的文化宇宙，榮獲「傳達設計類」獎項，也是台灣唯一獲獎的出版品。

「屏東本事」季刊以深掘藝術、創作、文化為定位，委由屏東在地的編輯設計團隊，從封面、主題、書寫到編排手法，以深入在地、簡約創新的編輯概念，形塑屬於屏東的美學，讓刊物成為傳達屏東文化的重要媒介。

縣府文化處表示，德國iF設計獎是全球最具影響力的設計獎項之一，與紅點設計獎（Red Dot）及IDEA設計獎並列為世界三大設計獎。今年共有66個參賽國近1萬1000件作品角逐，經過兩輪的評選，「屏東本事」在傳達設計／出版品類別中脫穎而出，獲得評審青睞。

文化處表示，能將一本地方性的文化刊物，參與國際化的競賽並獲獎，讓屏東的設計力在世界舞台上被看見，是很大的肯定。「屏東本事」每期企畫不同題材，述說屏東的文化與人物故事，透過視覺設計、文字載體，讀者可以用平易近人的方式認識和閱讀屏東。

「屏東本事」不僅曾獲2022金點設計獎，也榮獲第43、45、46、47屆台灣出版界最高榮譽「金鼎獎」。

「屏東本事VERY PINGTUNG」獲得德國iF設計獎「傳達設計類」獎項。圖／文化處提供
「屏東本事VERY PINGTUNG」獲得德國iF設計獎「傳達設計類」獎項。圖／文化處提供
「屏東本事VERY PINGTUNG」獲得德國iF設計獎「傳達設計類」獎項。圖／文化處提供
「屏東本事VERY PINGTUNG」獲得德國iF設計獎「傳達設計類」獎項。圖／文化處提供

屏東縣政府 德國

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